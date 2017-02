EU posmatrač političke krize u Crnoj Gori

Više od četiri mjeseca je prošlo od parlamentarnih izbora, a isto toliko traje politička kriza oličena u činjenici da opozicione stranke bojkotuju parlament. Dijalog između vlasti i opozicije o rješavanju političke krize nije ni u najavi, te se stoga postavlja pitanje da li je vrijeme da se Evropska unija uključi u podsticanje dijaloga između političkih protivnika?

Politički dijalog vlasti i opozicije nije na vidiku ni više od četiri mjeseca od okončanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Pojedine političke partije, uglavnom iz opozicije, očekuju da određenu posredničku ulogu u podsticaj dijaloga, pokrene Evropska unija koja u ovom trenutku poziva i vlast i opoziciju da otvore dijalog. Dodatno se u saopštenjima EU naglašava, da Delegacija Evropske unije nije dobila nikakav zahtjev za posredovanje između vlasti i opozicije.

Funkcioner opozicione Socijaldemokratske partije Ivan Vujović podsjeća za Radio Slobodna Evropa da je Evropska unija dala snažnu podršku prošlogodišnjem početku parlamentarnog dijaloga, koji je rezultirao smirivanjem političkih tenzija, dogovoru o učešću opozicije u Vladi i omogućio nesmetano održavanje parlamentarnih izbora 6. oktobra prošle godine. Ivan Vujović ocjenjuje da je politička scena u ovom trenutku još više polarizovana i da bi podrška Evropske unije bila dobrodošla.

„Prošle godine smo imali pomoć, dobre usluge prijatelja iz EU. Čini mi se da i u ovom trenutku imamo još više polarizovanu političku klimu u Crnoj Gori. Najvjerovatnije će takva pomoć naših prijatelja iz EU i ovoga puta biti potrebna. Podsjetiću da je Crnoj Gori najbliži spoljnopolitički partner upravo EU i da imamo ugovorni odnos sa EU. Tako da takva pomoć naših partnera je svakako dobrodošla i moguće i prirodna u jednoj ovakvoj situaciji. Kao i prošle godine, možemo očekivati da ovoga puta pomoć EU bude dobrodošla i svakako ljekovita za politički dijalog koji treba da se sprovede u Crnoj Gori“, kaže Vujović.



Od okončanja parlamentarnih izbora opozicione stranke bojkotuju parlament i zahtjevaju ponavljanje parlamentarnih izbora, jer su prethodni izbori protekli u ambijentu državnog udara zbog čega nije izražena slobodna volja građana. Uz to opozicija za povratak u institucije zahtjeva puno političko i pravno rasvjetljavanje slučaja državni udar. Na drugoj strani, premijer Duško Marković poziva opoziciju da se najprije vrati u parlament gdje bi se otvorio dijalog u cilju rješavanja političke krize. Marković je izrazio spremnost da opozicionim partijama ustupi mjesta u Vladi, što je opozicija odbila. Zahtjev za ponavljanjem izbora premijer Marković je nazvao ultimatumom, navodeći da izbori neće biti organizovani prije 2020. godine.

U Demokratskoj partiji socijalista nismo mogli doći do sagovornika koji bi saopštio da li bi bio prihvatljiv podsticaj Evropske unije za otvaranje dijaloga između partija vlasti i opozicije za rješavanje političke krize. Portarolki Evropske komisije Maji Kocijančič smo uputili pitanje -pod kojim uslovima bi EU mogla ući u posredovanje, ili pružanje dobrih usluga u kontekstu podsticaja političkog dijaloga u Crnoj Gori, a u cilju rješavanja političke krize?

Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da, kao što se ne može nazrijeti početak dijaloga vlasti i opozicije, u ovoj fazi se ne može govoriti o bilo kakvom direktnom ili indirektnom miješanju Evropske unije u političku krizu u Crnoj Gori.

„Direktna umiješanost EU podrazumjeva poziv institucija države i naravno od obje političke strane. Tek tada bi eventualno EU mogla direktno da se umiješa i ima direktnu posredničku ulogu. Za sada mislim da će posmatračka uloga EU biti dominantna u narednim mjesecima i možda više od toga. Tako da se ipak ne može očekivati da dođe do one vrste posredničke uloge kao što je to na primjer bilo neposredno prije referenduma. Sjetićemo se, tada je politička kriza bila na mnogo višem nivou i ulozi su bili mnogo veći“, kaže Radulović koji smatra da se može očekivati određeni uticaj Evropske unije na političke subjekte u Crnoj Gori za otpočinjenje dijaloga.

"Može se očekivati, da se nastavi jedna vrsta pritiska, ne toliko otvorena od strane evropskih institucija, na partije opozicije da se vrate u parlament i da prestane bojkot. Nakon toga se eventualno može očekivati da jedna vrsta indirektnog pritiska otpočne i ka partijama na vlasti da se naprave određeni ustupci za početak dijaloga koji bi vodio razriješenju krize možda u 2018. godini. Ali to je sve pod znakom pitanja, i jedna i druga opcija“, zaključuje Radulović.