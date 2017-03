Beograđanin reketirao Holivud?

Momčilo Đinović iz Beograda (26) negirao je na saslušanju u Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal da je izvršio krivično delo iznude na štetu čuvene američke produkcijske kuće "20th Century fox" i distributerske kompanije "MCF MegaCom Film".

Đinoviću je određen pritvor do trideset dana zbog sumnje da je od dve američke producentske kuće iznudio uplate digitalne valute bitkoina, u protivvrednosti koja prelazi 1,3 miliona dinara. Portparolka suda Bojana Stanković rekla je Tanjugu da je Đinoviću pritvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti da će ometati postupak uticanjem na predložene svedoke.

Za krivično delo za koje se Đinović tereti zaprećena je kazna od 3 do 12 godina zatvora.

Đinović je uhapšen u utorak, 14. marta, pod sumnjom da je nabavio kopiju još neobjavljenog filma "Bos bejbi", i ucenjivao američke kompanije da će film staviti na internet pre svetske premijere ako mu ne isplate 25 bitkoina, digitalne valute čija je tržišna vrednost oko 24 hiljade evra.

Nakon elektronske prepiske, koja je trajala od decembra, kompanije su na njegov račun uplatile devet bitkoina, čime je, kako je saopštio MUP Srbije, Đinović pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 10.000 evra. Oštećene firme su na koncu slučaj prijavile nadležnima u Srbiji, a Momčilo Đinović, sin nekadašnjeg načelnika Službe za borbu protiv terorizma u MUP-u, je uhapšen.

„Sada, kada se sve radi preko interneta, vrlo lako procuri i moguće je hakovati“, kaže scenarista i filmski kritičar Aleksandar Radivojević.

Mediji prenose da je film „Boss baby“, koji je producirao „DreamWorks“, reditelja Stivena Spilberga, stigao u Srbiju pre svetske premijere kako bi bio sinhronizovan. Istraga bi tek trebalo da utvrdi da li je Đinović radio sam, te da li je, kako piše beogradska štampa, kopiju filma fizički ukrao iz studija distributerske kuće „MCF MegaCom Film“ ili je reč o hakerskoj mreži. U ovoj kompaniji nisu želeli govore, rekavši nam da su „sve što su imali rekli nadležnim organima“.

Navodeći da ne može da se bavi konkretnim slučajem koji je u fazi istrage, zamenica direktora Američke privredne komore Amalija Pavić podvlači značaj zaštite prava intelektualne svojine za američke investitore.

„To je svakako ozbiljan problem, a zaštita prava intelektualne svojine je vrlo osetljiva stvar za američke kompanije i tu se ne radi samo o filmu i muzici, već i o softverskoj pirateriji“, rekla je ona.

Iako je od 2004. godine, uz pomoć i podršku Američke privredne komore, zaštita intelektualne svojine u Srbiji podignuta na viši nivo, Amalija Pavić kaže da je internet „i dalje veliki izazov“.

„Klasični kanali piraterije su se skroz prebacili na internet i tu imate stalno nove načine borbe. Ono što je sprovedeno je zaokruživanje regulatornog okvira za zaštitu i specijalizacija u MUP-u i posebnim tužilaštavima, upravo za visokotehnološki kiriminal“, kaže zamenica direktora Američke privredne komore.

Nema podataka o razmerama filmske i muzičke piraterije u Srbiji, ali istraživanja iz 2015. godine pokazuju da je, na primer, softverska piraterija dostizala 67 posto, dok je prosek u zemljama Evropske unije 29 posto.

„Dok bude interneta, biće i piraterije. Na sličan način je i muzička industrija mrtva, i niko više ne kupuje albume. Velike kompanije kao što su Netflix i Amazon sve stavljaju na striming, tako da u tom smislu suzbijaju pirateriju jer je sve dostupno“, navodi scenarista Aleksandar Radivojević.

Zakon u Srbiji jasno definiše koji su državni organi zaduženi za kontrolu svake vrste prava intelektualne svojine, uz tačno podeljene nadležnosti.

„U tom sistemu se jasno zna ko šta radi. Da li je taj sistem sto posto brana pirateriji, nije, ali ni obični kriminal nije nigde nula posto, odnosno uvek imate određeni nivo“, kaže Amalija Pavić iz Američke privredne komore.

Srbija bi, prema očekivanjima Vlade, do sredine godine trebalo da otvori poglavlje 7 u pregovorima sa Evropskom unijom, koje se upravo odnosi na zaštitu intelektualne svojine. Unija je do sada u dva skrininga ocenila da Srbija napreduje u usaglašavanju pravne zaštite, a primedba je bila da se u tom procesu mora više koordinirati rad nadležnih organa, od tužilaštva, carine, poreske uprave do policije.