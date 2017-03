Hoće li zbog lokalnih izbora letjeti vrh nogometnog saveza Hrvatske?

Hoće li najnoviji skandal u hrvatskom nogometu sa pogodovanjem „Dinamu“ dovesti do svađa, a možda i pucanja vladajuće koalicije, ili će radi očuvanja vlasti HDZ pristati na odlazak prvih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza, kako to traži Most? Neke će odluke morati biti donesene, jer bliže se lokalni izbori, a u Dalmaciji je nogomet postao prvorazredno političko pitanje.

Izmišljeni jedanaesterac kojeg je na utakmici Dinama i vinkovačke Cibalie vidio samo sudac i koji je Dinamu donio pobjedu potaknuo je zastupnike manje stranke vladajuće koalicije Most da još jednom, još energičnije zatraže odlazak čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) za koje već i ptice na grani u Hrvatskoj tvrde da nisu ništa drugo nego marionete sive eminencije hrvatskog nogometa Zdravka Mamića. Kako tumače poznavatelji, jedanaesterac, odnosno pobjeda Dinamu su važni da pobijedi u prvenstvu, a pobjeda u prvenstvu važna je za odlazak u Ligu prvaka. Liga prvaka nije toliko važna Dinamu, koliko Mamiću, jer je to apsolutno najbolje mjesto za prezentaciju i prodaju mladih igrača, a to je ono što Mamića jedino i veže uz ovaj sport.



Most je zatražio neopozive ostavke i doživotno izuzimanje iz sporta čelnih ljudi Saveza i naglasio da je za takvo stanje kriva i politika. Saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev za Radio Slobodna Europa kaže kako vjeruje da se kod navijača stvorila kritična masa koja će prisiliti politiku da konačno počne djelovati. Na naše upozorenje da promjene neće imati smisla ako i neka nova garnitura nastavi servisirati Mamića, on je odgovorio ne spominjući ime „kuma“ hrvatskog nogometa.

„Micanje čelnika HNS-a nema smisla ako će na njihovo mjesto doći ljudi koji će provoditi istu politiku. Čak i da svi sadašnji čelnici daju ostavku, treba se izmijeniti iz korijena sve. Mi tu nismo za kozmetičke promjene, tako da mislim da ste na dobrom tragu.“

Sladoljev podsjeća da Most nije stao samo na apelima, nego i da je upravo njihovom zaslugom odbijen prijedlog da se ukine samostalnost poreznog Ureda za istraživanje korupcije i organiziranog kriminala („porezni USKOK“), čiji su nalazi pridonijeli pokretanju postupaka protiv Mamića i ekipe za porezne utaje kod transfera igrača, a i inače su ključni kod ovakvih istraga.

Tajming ovog ponovljenog zahtjeva Mosta dobro je izabran. Za dva mjeseca su lokalni izbori i tu će se koalicijski partneri na državnoj razini HDZ i Most ozbiljno pograbiti za gušu. Glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja planira oteti fotelju HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću, a saborski zastupnik Mosta iz Sinja Miro Bulj HDZ-ovom splitsko-dalmatinskom županu Zlatku Ževrnji. Napad na Hrvatski nogometni savez u kojem pola Izvršnog odbora čine istaknuti HDZ-ovci bit će im jako oružje.

„Ovaj puta moramo biti jasni. Sada su navijačke skupine bile u pravu – u Hrvatskom nogometnom savezu se netransparentno upravlja javnim novcem. To se vidi i na načinu suđenja. Ovaj posljednji slučaj suđenja samo je dokaz svega toga. Oni moraju otići! Sport mora biti čist, pogotovo nogomet gdje se vrti najveći novac i gdje je ta mafija najviše uključena“, kaže Bulj za RSE o mafiji u HNS-u.

Poznavatelj prilika u Dalmaciji, splitski novinar Damir Petranović vjeruje da će ovoga puta zahtjevi za odlaskom čelnih ljudi HNS-a uroditi plodom. On podsjeća da je pred nekoliko mjeseci u kampanji za prošle izbore par stotina „torcidaša“ upalo na HDZ-ov skup u Splitu i tražilo obračun sa nogometnom mafijom.

„Dakle, pred šest, sedam godina dogodilo se u Splitu, na splitskoj rivi nešto što se nikada ranije u hrvatskoj povijesti nije dogodilo. U Dalmaciji nogomet je prvoklasno političko pitanje i to tako nije bilo pred nekoliko godina. Mislim da je to jedan od ključnih razloga.“

„Torcidaši“, pritisak Mosta, ali to nije sve, kaže Petranović.

„Postoji stvarno puno aktera u društvu kojima je dozlogrdilo stanje u HNS-u, u Dinamu i u nogometu općenito, tako da vjerujem da će se do ovih lokalnih izbora to ipak morati riješiti. Dijelom zahvaljujući pritisku Mosta, dijelom zahvaljujući činjenici da (premijer) Andrej Plenković nije – po do sada poznatim informacijama – uvezan u interesne lobije i grupe u kojima su bili (bivši premijer) Tomislav Karamarko i njegovi suradnici, dijelom će se sigurno riješiti zbog pritiska navijača i nogometne javnosti, tako da će iduća dva mjeseca biti presudna što se tiče budućnosti hrvatskog nogometa.“