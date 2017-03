Da li prijeti opasnost specijalnom tužiocu Katniću?

Da li je u Crnoj Gori stvarno ugrožena bezbjednost čelnih ljudi državnih institucija i koliki je stepen te ugroženosti - pitanje je nakon što su čelnici policije i državnog tužilaštva iznijeli u javnost različite informacije o tome da opasnost prijeti specijalnom tužiocu za organizovani kriminal Milivoju Katniću.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković zatražio je od ministra unutrašnjih poslova i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost da ga hitno informišu o tačnosti medijskih navoda da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Najprije je dio crnogorskih medija objavio da su Agencija za nacionalnu bezbjednost i Uprava policije dobile operativne informacije da se sprema atentat na glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, te da je navodno angažovana osoba iz Srbije.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković je potom saopštio za Televiziju Crne Gore da ga nijedan državni organ nije obavijestio o tome da je ugrožena bezbjednost glavnog specijalnog tužioca.

Vrlo brzo potom se oglasio direktor Uprave policije Slavko Stojanović koji je rekao da "Uprava policije, na osnovu operativno preventivnih aktivnosti, raspolaže saznanjima koja ukazuju na ozbiljno ugrožavanje lične bezbjednosti glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića".

Ozbiljne političke implikacije

Izjave čelnika bezbjednosne i tužilačke institucije otvaraju veliki broj pitanja među kojima su: koliki je stepen stvarne ugroženosti glavnog specijalnog tužioca, zašto vrhovni državni tužilac o tome nije obavješten, te zašto policija izlazi u javnost sa operativnim podacima?

Komentarišući ovaj događaj, podgorički advokat Dragan Šoć ocjenjuje neuobičajenim da policija saopštava javno informacije o potencijalnoj ugroženosti specijalnog tužioca, a da prethodno šef tužilaštva nije obavješten o tome.

"Navodi o ugroženoj bezbjednosti nisu saopšteni iz institucije kojoj pripada Katnić. Bilo bi logično da policija obavijesti vrhovnog državnog tužioca o podacima do kojih su došli. Da se tada otvori pitanje da li to objavljivati ili ne. Ako se dođe do zaključka da to treba objaviti, svakako to pripada vrhovnom državnom tužiocu", komentariše Šoć.

Ovako, kaže Šoć, "ispada da je vrhovni državni tužilac nebitan i da je najvažnije da policija to saopštava".

"To za svakog građanina koji razmišlja znači da ukoliko je to odnos prema prvom čovjeku tužilaštva onda tu nešto nije u redu i da se nema povjerenja u njega. Teško da bi bilo ko mogao da zaključi da je direktor policije Slavko Stojanović neko ko tako krupne odluke donosi bez konsultacija sa nekim ko je u hijerarhiji iznad njega. Mora se voditi računa da takve stvari imaju ozbiljne političke implikacije", kaže Dragan Šoć.

Prijetnje spominjane i ranije

Drugi problematičan aspekt informacije iz vrha policije je, prema riječima advokata Šoća, samo iznošenje u javnost operativnih saznanja policije:

"Mogu da zaključim da se dešava nešto što nije uobičajeno. Nije do sada bilo uobičajeno da policija iznosi bilo kakve operativne podatke, posebno ne o ugroženosti određenih štićenih lica. Ja ne mogu da se sjetim da smo ikad čuli bilo kakvu informaciju o bezbjednosti, premijera, šefa države ili predsjednika parlamenta itd.", konstatuje Šoć.

Specijalno tužilaštvo, na čijem je čelu Milivoje Katnić, istražuje da li je postojala namjera sprovođenja terorističkih akata sa političkim motivima na teritoriji Crne Gore u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

O prijetnjama Katniću se više puta govorilo u javnosti.

Kao moguću prijetnju tužilaštvo je shvatilo dio otvorenog pisma lidera opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića, u kome je između ostalog rečeno da će se "sa Katnićem lično obračunati". To pismo je predmet analize tužilaštva.

Takođe, nedavno je i jedan aktivista Demokratskog fronta Novica Knežević uputio preko Fejsbuka prijeteću poruku glavnom specijalnom tužiocu. Knežević je brzo uhapšen i osuđen na dva mjeseca zatvora.