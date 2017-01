Rusi najbrojniji klijenti za crnogorske nekretnine

Nakon što je pad rublje smanjio interesovanje ruskih kupaca za crnogorske nekretnine, ekonomska kriza je povećala broj onih koji žele prodati svoje stanove na primorju. Ipak, oporavak ruske valute donosi optimizam posrednicima u kupoprodaji da će Crnogorsko primorje ostati omiljeno tržište nekretnina za Ruse.

Iako početak godine uobičajeno “usporava” tržište nekretnina, interesovanje stranaca za kupovinu u Crnoj Gori ne jenjava, makar prema iskustvu naših sagovornica koje posluju uglavnom na ruskom tržištu.

“Stanje na tržištu mogu opisati kao zatišje, ali to je uobičajeno za ovo doba godine. Interesovanje Rusa nije mnogo oslabilo u odnosu na prošlu godinu, i najveće je za primorje, posebno Budvu”, kaže Irina Raskazova iz agencije "Red Feniks".

Rublja je sredinom januara najviše porasla za poslednjih godinu i po, i sada se za dolar mijenja oko 59, a za euro 63 rublje. Time je postala valuta s najvećim porastom vrijednosti u posljednjih godinu dana, kada je u odnosu na dolar ojačala ukupno za oko 23 posto. S jedne strane rast rublje, a s druge pad cijena nekretnina u Crnoj Gori, bude optimizam Alle Vernigora iz agencije CMM da će posrednici za prodaju uskoro imati više posla.

“Rusi sada traže jeftinije nekretnine, da ne izgube i to novca što imaju zbog visoke inflacije. Kurs euro - rublja se stalno mijenja, čas raste, čas pada. Zato žele da ulažu u nekretnine, a Crna Gora je za to i dalje 'number one' među Rusima.”

Broj stranih, pa i ruskih nekretnina u Crnoj Gori je nepoznat, jer nema evidencije nelegalnih stanova čiji se broj procjenjuje na oko stotinu hiljada. U kom procentu su stranci njihovi vlasnici, znaće se tek nakon legalizacije koja bi trebala početi 1. marta. U međuvremenu, dio Rusa je počeo prodaju svojih stanova u Crnoj Gori, kada je 2014. počela drastična devalvacija rublje i gubitak oko 40 posto njene tadašnje vrijednosti u odnosu na dolar.

“I dalje traje taj trend. Dio Rusa prodaje nekretnine jer im zbog krize treba novac. Ali, ne mogu ih prodati po kupljenoj cijeni. Stanovi su u međuvremenu pojeftinili, a puno toga se izgradilo. Jedno plus drugo, i to je vam je sadašnja situacija na tržištu nekretnina”, pojašnjava Vernigora.

Uporedo s padom rublje koji je zaustavio najezdu ruskih kupaca nekretnina, proteklih par godina je poraslo interesovanje sa zapadno-evropskog tržišta, kažu naše sagovornice. Ipak, i dalje su u njihovom poslovanju Rusi najbrojniji klijenti. Zašto biraju baš Crnu Goru, pitamo direktoricu "Red Feniksa" Irinu Raskazovu.

“Prvo, jer Crna Gora mentalno dosta bliska Rusiji. Ali, naši klijenti kažu da je jedan od presudnih razloga za odabir Crne Gore dobra, mekana klima. Ono, međutim, što nedostaje je slab servis i infrastruktura. Iako je ovo ista rivijera kao u Španiji ili Francuskoj, infrastruktura je slabija. Ali, možda to i nije loše, jer su cijene manje. Da je bolja infrastruktura, vrijednost nekretnina bi bila veća, pa ih onda vjerovatno većina ljudi i ne bi mogla kupiti."

Prema godišnjim podacima MONSTAT-a, prosječna cijena novogradnje je lani iznosila od oko 1.100 eura u Podgorici i 1.250 u Budvi, do 600-injak u Nikšiću. Kada je riječ o maksimalnim iznosima, oni se odnose na velike investicione projekte u Boki Kotorskoj, gdje se kvadratni metar prodaje i po cijeni od 9.000 eura.