Zašto ni Milo Đukanović ne plaća porez državi?

Nakon loše naplate poreza u posljednjih 15 godina poreski dug u Crnoj Gori iznosi 567 miliona eura, pa je država krenula u naplatu i realizovala prvu mjeru iz plana. To je, prema riječima direktora Poreske uprave Crne Gore Miomira M. Mugoše, na osnovu novog Zakona o reprogramu poreskog duga, Vladin oglas koji je završen 1. aprila 2017. za reprogram duga na koji se prijavilo više od 5.400 poreskih obveznika.

Mugoša je izrazio zadovoljsto što prijavilo 2.650 kompanija, a država očekuje naplatu oko 200 miliona eura. Njega posebno raduje što su među njima i one koje državi na ime poreza najviše duguju, to su kompanije sa takozvane crne liste.

"Zaista nam je drago što su se na oglas javile i te kompanije, njih 127 sa ukupnim dugom od 101,9 milion eura, što iznosi 55 odsto dugovanja od ukopnog broja prijavljenih poreskih obveznika", navodi Mugoša.

Od kompanija sa "crne liste" Rudnik uglja i Plantaže, dodaje direktor Poreske uprave, već su jednokratno uplatile deset odsto duga.

"Tu su i kompanije koje se nijesu mogle prijaviti na javni poziv jer su koristile državnu pomoć, kao što je nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines koje su se ipak prijavile i njihovi zahtjeve za reprogram će biti razmotreni. Tu su i druge državne i privatne kompanije", dodaje Mugoša.

Za kompanije koje su se prijavile slijedi potpisivanje protokola o reprogramu, a do raskida istog dolazi ukoliko uplata rate kasni više od 90 dana, objasnio je Mugoša, koji tvrdi da svi koji nijesu iskoristili mogućnost reprograma u narednih deset dana mogu očekivati inspekciju, prinudnu naplatu i krajnju, zakonom predviđenu mjeru, uvođenje stečaja.

Miomir Mugoša je kazao da prilikom prinudne naplate neće biti privilegovanih.

"Neće biti selektivnosti i nije bilo jednog dana od kada sam ja na čelu Poreske uprave što možete lako pogledati", ističe Mugoša.

Do sada je Poreska uprava uredno objavljivala "crnu listu" 200 najvećih poreskih dužnika, a Centralna banka listu kompanija čiji su računi zbog dugova duže vremena u blokadi, pa se na javno objavljenoj listi na sajtu Banke nalazi i kompanijama bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića "Global Montenegro" koja je zbog neplaćenog poreza Opštini Budva u iznosu 63.000 eura u blokadi duže od tri godine.



Dok država donosi zakone i sprovodi mjere da naplati stotine miliona poreskih dugovanja postavlja se pitanje – kakvu poruku poreskim obveznicima šalje bivši premijer Milo Đukanović čija kompanija ne plaća porez?

"To se odnosi na poreze Opštine Budva, tako da nije u nadležnosti Poreske uprave. Ja se izvinjavam, ja sam nadležan za državne poreze a nijesam nadležan za lokalne poreze. Tako da to pitanje nije upućeno na pravu adresu", ističe Mugoša za RSE.

Ali o poruci koju neplaćanjem poreza šalje Milo Đukanović govori novinarka Vijesti Biljana Matijašević koja decenijama prati dešavanja u crnogorskoj ekonomiji. Ona navodi da broj prijavljenih kompanija u ovoj akciji i onih sa "crne liste" ne znači ništa ako se ne budu poštovali rokovi i uplaćivao novac državi. Matijašević upozorava i na dosadašnju lošu praksu u naplati poreza.

"Znamo iz dosadašnjeg iskustva da se kod nas zakoni jednako ne primjenjuju. Postoji određeni broj ljudi na koji se zakoni ne odnose. Vidjeli ste i bivši premijer Milo Đukanović nije platio poreski dug iako je čak javno u februaru rekao da će on svoje obaveze da izmiri a to se nije desilo. I kakvu on poruku šalje – 'za vlast i bliske vlasti zakoni ne važe' ", ukazuje Biljana Matijašević.

Pored duga za porez opštini Budva mediji u Crnoj Gori, pozivajući se na podatke Centralne banke, barataju i informacijom da kompanije – u kojima bivši premijer Milo Đukanović ima udio u vlasništvu – na ime poreza i doprinosa državi duguju više od milion eura.

Međutim, direktor Poreske uprave Miomir Mugoša "nema ove podatke".

"Prvi put čujem za te podatke. Ja vam govorim o podacima sa kojima raspolaže Poreska uprava, a vi nam uputite dopis i dobićete tačnu informaciju. Ove podatke sa kojima mediji barataju, ja za te podatke prvi put čujem", tvrdi Mugoša.

Pošto je prvi čovjek Poreska uprave Miomir Mugoša objasnio da je više od polovine od 567 miliona poreskog duga Crne Gore nenaplativo jer kompanije koje duguju nemaju nikakvu imovinu ili su u stečaju, novinare je zanimalo: na čemu Poreska uprava sada temelji očekivanja da će naplatiti projektovanih 200 odnosno, više od 260 miliona eura u narednih pet godina?

"Oni koji ne plate obaveze, a prijavili su se, biće uvedeni u stečaj. Velika je razlika između ovih budućih stečajeva i onih uvedenih prije deset ili petnaest godina jer te firme nijesu imale nikakve imovine, a ovi koji su se danas prijavili su poreski obveznici koji posluju i koji imaju imovinu. I na taj način sam siguran da će se u vrlo velikom procentu naplatiti ovaj poreski dug", zaključuje Mugoša.