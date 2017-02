Izbori u Stocu, lakmus papir stanja u BiH

Novi izbori u Stocu, gradiću na jugu Bosne i Hercegovine, biće održani 19. februara. Tako je odlučila Centralna izborna komisija BiH (CIK), nakon što su lokalni izbori u tom gradu u oktobru prošle godine prekinuti zbog incidenta u kojem je učestvovao među ostalim i jedan od kandidata za načelničko mjesto.

Inicijativa za Stolac, koja okuplja Bošnjake u ovom gradu, već je najavila bojkot novih izbora. Analitičari kažu da bojkot nije rješenje i podsjećaju na činjenicu da politička situacija u tom gradu nikada nije bila sjajna te da je upravo ona ogledalo odnosa u Federaciji BiH.

Na odluku CIK-a BiH o ponovnim izborima za opštinu Stolac, čekalo se mjesecima. Tvrde da se dugo čekalo kako bi se otklonio niz pravnih i tehničkih prepreka koje se odnose na zaštitu birača i političkih subjekata.

Također, dugo je trajalo razmatranje nepravilnosti koje su se dogodile na lokalnim izborima 2. oktobra, kazala je obrazlažući odluku CIK-a predsjednica Irena Hadžiabdić.

Na novinarsko pitanje imaju li izbori smisla u situaciji u kojoj su samo dva kandidata za mjesto načelnika, i to ispred stranaka sa hrvatskim predznakom, Hadžiabdić je dogovorila: "Istina, dva su kandidata za načelnika, ali imate Općinsko vijeće i imate 14 političkih subjekata za Općinsko vijeće. Svaki birač će dobiti dva glasačka listića, jedan za načelnika, jedan za Općinsko vijeće."

CIK je ranije razriješio dužnosti predsjednika i članove Opštinske izborne komisije Stolac. Sa odlukom o ponavljanju izbora stigla je i ona o imenovanju zamjenskog predsjednika i članova komisije.

Inicijativa za Stolac, koja okuplja Bošnjake u tom gradu, najavila je da će bojkotovati izbore. Potvrdio je to i Salmir Kaplan, koji je ranijom odlukom CIK-a uklonjen sa kandidatske liste za načelnika Stoca, zajedno s Demirom Mahmutćehajićem i Ahmetom Ljubovićem, koji su se nalazili na listi za Opštinsko vijeće.

"Četvorka u CIK-u je i dalje dominantna, i ta četvorka, koja radi po nalogu Čovića (Dragan) i Dodika (Milorad), i do sada u ovakvim odlukama nije nas razuvjerila kada je u pitanju bojkotovanje izbora", rekao je Kaplan.

Stolac – posljedica stanja u BiH

Analitičari vjeruju da bojkot izbora nije rješenje i podsjećaju da je politička situacija u Stocu složena već godinama.

Vehid Šehić, nekadašnji član Izborne komisije BiH, danas posmatrač izbornog procesa kroz organizaciju Pod lupom, kaže da će pratiti šta se događa tokom izbora u Stocu.

"Moram samo da kažem da prema Izbornom zakonu BiH postoji prag koliko birača mora izaći na izbore, tako da će, bez obzira na bojkot, izbori biti legalni, u skladu sa Izbornim zakonom. Oni trebaju razmisliti da li treba bojkotovati ili ne. Ne treba zaboraviti činjenicu da se izbori provode za Opštinsko vijeće Stolac, da je uloga predstavničkog tijela vrlo značajna i na nivou lokalne zajednice. Može se i na takav način uticati na kreiranje politike. To je politički stav. Ja nisam pobornik bojkota te vrste, jer postoji i odluka Suda BiH, odnosno njegovog apelacionog odjela. Mi se moramo naučiti da poštujemo odluke sudova u ovoj državi, bez obzira da li se oni nama sviđaju ili ne", ocjenjuje Šehić.



Politička analitičarka Ivana Marić kaže da je Stolac samo posljedica stanja u Bosni i Hercegovini.

"To jest utjecaja kojeg politika ima na sve institucije, pa tako, evo, i Centralna izborna komisija. Ovim činom bi koalicija, ukoliko bi bojkotovala izbore, samo sebi bi naškodila, jer će Centralna izborna komisija svakako potvrditi rezultate izbora i pored njihovog bojkota. Međutim, sve to zaista pokazuje koliko se izbori, koji bi trebalo da pokažu demokratsku volju građana, ustvari upravo odmiču od toga i da sve postaje značajnije od toga šta zaista građani misle, počevši od izbornog inžinjeringa, od kupovine glasova, a do nekih zaista demokratskih izbora izgleda da ćemo pričekati bar još desetak godina", konstatuje Marić.

Izbori u Stocu prekinuti su 2. oktobra prošle godine, kada je na jednom izbornom mjestu u tom gradu došlo do fizičkog sukoba između kandidata Stranke demokratske akcije (SDA) za načelnika Stoca Salmira Kaplana i predsjednika opštinske izborne komisije Ivana Perića. Nakon toga glasanje u toj opštini je prekinuto.