Niskim udarcima na Todorića i Agrokor

Sve je teže pratiti razvoj priče o krizi koncerna Agrokor. Uvaženi ruski bankari šalju poruke o kriminalu u Agrokoru koje potom demantiraju, dok mali vjerovnici povlače poteze koji bi u jednom crnom scenariju mogli dovesti do nekontroliranog raspada Agrokora, a da je to navodno učinjeno bez znanja vlasnika. Ipak, čini se da je izlaz Agrokora iz krize na pomolu.

Dok mediji najavljuju da je dogovor za spas Agrokora na pomolu, koncern pogađaju niski udarci sa raznih strana. Jurij Solovjev, izvršni direktor ruske banke VTB koja je jedan od većih kreditora Agrokora, optužio je vlasnika i upravu da su lažirali financijska izvješća, potom su iz banke ublažili formulaciju i rekli da je „bilo nepravilnosti“, a na kraju je Baker Tilly, jedan od Agokorovih revizora kazao kako je bilo utvrđenih nepravilnosti, koje su ispravljene u konsolidacijskim paketima, i da pretpostavljaju kako je Solovljevjeva izjava rezultat - greške u komunikaciji.

„To je vrlo neobična komunikacija za bankare koji obično ne izlaze sa tako grubim kvalifikacijama“, kaže za Radio Slobodna Europa ekonomski novinar Zoran Korda s tportala.

„Međutim, ovdje je naravno osim ekonomskog aspekta uključen i onaj politički, a sa druge strane tu su i pritisci prema vlasniku Ivici Todoriću kojeg se na neki način želi omekšati, kako bi ipak prepustio dio kontrole vjerovnicima.“

To ne znači da oni nisu konstruktivni, kaže naš sugovornik, jer i oni u vlastitom interesu sudjeluju u traženju rješenja za Agrokor.

„Međutim, dio rješenja je i to da preuzmu kontrolu nad upravljanjem. A da bi preuzeli kontrolu nad upravljanjem, ili se mora sam Todorić povući, ili se uz pomoć Vlade mora napraviti pritisak da on to učini.“

Rusi to rade – jer mogu, kaže novinar Poslovnog dnevnika i autor knjige „Gazda“ o stvaranju Todorićevog poslovnog imperija, Saša Paparella.

„Teško je za povjerovati da bi neki veliki bankar mogao pogriješiti u ovakvom trenutku. Rusi očito žele dati do znanja da imaju načine na koje mogu pritiskati Agrokor, recimo – putem plasiranja takvih informacija. E sad, zašto su Rusi čekali upravo ovaj trenutak? Oni očito svakih nekoliko dana ispucaju neki novi metak u vezi Agrokora.“

Rezultat – vrijednost dionica tvrtki iz sustava Agrokora na zagrebačkoj burzi i dalje se strmoglavljuje. Tome je pridonijelo i novo snižavanje rejtinga Agrokora od strane agencije Moody's, ali i neočekivani potez kojeg su se svi pribojavali - tvrtka Orbico Branka Roglića pokrenula je prisilnu naplatu 12 milijuna kuna duga od Agrokora, što bi u najcrnjem scenariju moglo dovesti do domino-efekta i nekontroliranog raspada Agrokora. Roglić ima promet od devet milijardi kuna, pa mu je ovih 12 milijuna jedva malo više od jednog promila prometa, i veliki dobavljači Agrokora prema kojima Todorićev koncern ima obaveze koje se mjere u milijardama bijesni su na Roglića i tvrde da on na taj način radi atentat na zajednički napor da se problem Agrokora riješi sa što manje štete za sve.



Paparella baš i ne vjeruje Roglićevom objašnjenju da je to napravio menadžment tvrtke dok je on bio na putu.

„To je isto teško povjerovati, da bi netko najvećem poslodavcu u zemlji tek tako pustio tu zadužnicu bez znanja vlasnika tvrtke. Dakle, ni ta priča baš ne drži vodu.“

Naši sugovornici uvjereni su da do crnog scenarija neće doći. Najvjerojatnije je objašnjenje da se sve ove poteze povlači da se minimizira uloga i utjecaj Ivice Todorića u budućnosti. Navodno je pri kraju dogovor domaćih i ruskih banaka o tzv. standstill sporazumu, prema kojem bi Agrokor na određeno vrijeme zamrznuo vraćanje kamata, a sa svježim kreditima platio bi dospjele obveze dobavljačima. Očekuje se da bi takav aranžman vrijedio do jeseni, a da bi pojačani promet u turističkoj sezoni bar donekle oporavio Agrokorove bilance.