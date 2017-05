Ministar Bošković: Rusija stoji iza pokušaja državnog udara u CG

Rusija stoji iza pokušaja državnog udara i pokušaja ubistva bivšeg premijera Mila Đukanovića na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, 16. oktobra prošle godine, kazao je ministar odbrane, Predrag Bošković.



On je rekao da pristupanje Crne Gore NATO-u nije protiv nijedne zemlje, pa ni protiv Rusije.



“Naš interes je da se pridružimo tom krugu, neki bi rekli, najrazvijenijih država. Uvijek smo bili na pravoj strani istorije”, istakao je Bošković na skupu o geopolitičkim i bezbjednosnim izazovima u Jugoistočnoj Evropi, u organizaciji magazina "Ekonomist" u Podgorici.



Kako je kazao, Crna Gora želi da očuva nezavisnost.



“Ne shvatamo zašto je Rusija toliko bijesna. Ne možemo da opravdamo njihovo ponašanje tokom pokušaja državnog udara i pokušaja ubistva bivšeg premijera”, naveo je Bošković, prenosi portal Analitika.



Rusija se, prema njegovim riječima, svakodnevno miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore.



“Za neke stvari nemamo dokaze, ali nam neke druge govore da Rusja stoji iza toga. Možda ćemo u narednom periodu imati neku revitalizaciju odnosa, jer su oni sada na najnižem nivou od 1953. godine”, istakao je Bošković.



On je je pojasnio da kada govori o umiješanosti Rusije, ne govori o ruskom narodu.



“To je sjajna država sa postignućima na mnogim poljima, ali politika ide izvan njihovih granica”, naglasio je Bošković, i dodao da ne misli da je Rusija umiješana u sve krize u regionu.



Direktor za Evropu časopisa "Ekonomist", Laza Kekić, rekao je da je proveo nekoliko dana na crnogorskom primorju i da je, uprkos zategnutim odnosima Crna Gore i Rusije, vidio dosta ruskih turista.



Bošković je ocijenio da bi članstvo svih zemalja Zapadnog Balkana u Alijansi doprinijelo stabilnosti regiona.



Stabilnost i demokratija, prema njegovim riječima, treba da idu zajedno, a ne da jedna ima prednost u odnosu na drugu.



On je poručio da žele da podstaknu preostale države Zapadnog Balkana da donesu teške odluke i naprave zaokret od Istoka ka Zapadu.