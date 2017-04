Seul: Severna Koreja izvela neuspešnu raketnu probu

Severna Koreja lansirala je rano jutros po lokalnom vremenu balističku raketu, dok američki supernosač aviona obavlja vežbe u obližnjim vodama, prenosi Beta.



Nakon što je lansirana, raketa je dostigla 71 kilometar i posle nekoliko minuta pala je u more.



Severnokorejsko lansiranje balističke rakete srednjeg dometa očigledno nije bilo uspešno, i to je treća neuspešna raketna proba Pjongjanga u aprilu, saopštile su jutros Južna Koreja i SAD.



Ujedinjene nacije su zabranile Severnoj Koreji testiranje balističkih raketa jer se to smatra delom napora te zemlje da napadne kopno SAD.



Američki predsednik Donald Tramp naveo je na društvenoj mreži Tviter da "Severna Koreja nije poštovala želje Kine i njegog veoma cenjenog predsednika kada je danas lansirala, mada bezuspešno, raketu".



Severna Koreja još nije komentarisala lansiranje rakete.



Pjongjang je izveo raketnu probu nekoliko sati nakon što je zamenik severnokorejskog ambasadora u UN Kim In Žjong rekao da će rešenje za pat poziciju povodom nuklearnog programa Severne Koreje biti moguće kada SAD odustanu od "neprijateljske politike" prema toj zemlji.



Državni sekretar SAD Reks Tilerson prethodno je na sastanku Saveta bezbednosti zatražio uvođenje novih sankcija Severnoj Koreji i rekao da bi bilo "katastrofalno" ukoliko se ne deluje protiv njenog nuklearnog programa.