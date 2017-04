'Protest protiv diktature': Šetnja do Rektorata

Učesnici 26. protesta "Protiv diktature" večeras su krenuli u protestnu šetnju do zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu.



"Idemo do Rektorata kako bismo profesorima rekli šta mislimo o njihovom ćutanju, jer su i oni ugroženi od diktature", rekao je jedan od učesnika protesta preko megafona, prenosi Beta.



Na čelu kolone, koja je krenula sa platoa ispred Doma Narodne Skupštine, nalaze se dobošari, a oko 150 okupljenih duva u pištaljke i trubice.



Demonstranti nose transparente na kojima piše "Protiv terora vlasti", "Naša zemlja nama", "Deca se odavno ne boje mraka", "Porez plaćam za besplatno školstvo", "Socijalizam, a ne varvarstvo"...



Kolona će se do Rektorata kretati preko Terazija a na trasi kojom prolazi kolona okupljenih obustavljen je saobraćaj.



Protesti u Beogradu i drugim gradovima Srbije počeli su 3. aprila, dan posle predsedničkih izbora.



Učesnici protesta traže smenjivanje "političke elite", fer i slobodne izbore, smenjivanje članova Republičke izborne komisije i Regulatornog tela za elektronske medije, slobodu medija i smenjivanje "svih korumpiranih funkcionera".