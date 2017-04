Dačić: Makedonija regionalni problem

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je jutros da politička kriza u Makedoniji nije samo lokalni, već i regionalni problem.



"Situacija nije dobra. Srbija će pomoći koliko može, ali mi možemo samo da apelujemo na mir i smirivanje situacije - bez toga je ugrožena stabilnost regiona", rekao je Dačić za Radio-Televiziju Srbije (RTS).



Upitan da li kriza može da se prelije na Srbiju i region, Dačić je rekao da bi u Srbiji bila slična situacija kao u Makedoniji, kada bi neko drugi bio na vlasti.



"Zato smo mi preuzeli odgovornost da budemo stožer stabilnosti u regionu", rekao je Dačić.



On je rekao da zbivanja u Makedoniji izgledaju kao da gotovo "nema nade za neki politički dogovor".



Dačić je ocenio da međunarodna zajednica nije intervenisala da dođe do kompromisa, već da se prihvati jedna opcija.



On je rekao da je važno da Srbija zaštiti svoje interese, a da će on danas na Malti učestvovati na sastanku Evropske unije sa zemljama kandidatima za prijem u EU.