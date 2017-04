U Kašmiru ubijena tri indijska vojnika i dva pobunjenika

Najmanje tri indijska vojnika i dva pobunjenika ubijena su u indijskom delu Kašmira, nakon što su pobunjenici napali vojnu bazu nedaleko od linije razgraničenja koja ovu državu deli na indijski i pakistanski deo, saopštili su zvaničnici.



Pobunjenici su koristili puške i granate u napadu na vojnike u Pangzamu, saopštio je portparol vojske Radžeš Kalia.



On je rekao da su u razmeni vatre ispred ulaza u bazu, ubijena tri vojnika, od kojih jedan oficir i dva pobunjenika, dok je jedan pobegao.



Nijedna od pobunjeničkih grupa koje se bore protiv indijske vlasti od 1989. godine nije se oglasila po ovom pitanju.



I Indija i Pakistan upravljaju delovima Kašmira, ali obe zemlje tvrde da bi teritorija trebalo da im pripadne u celosti. Većina stanovništva indijskog dela priželjkuje nezavisnost ili pripajanje Pakistanu.



Indijska vojska poslednjih godina uspešno kontroliše pobunjeničke grupe, ali protivljenje vladavini Indije i dalje je duboko ukorenjeno, mada se sada ispoljava na uličnim protestima.



Danas je vlada Indije naredila provajderima internet usluga u Kašmiru da odmah, na mesec dana blokira, Fejsbuk, Tviter i još 20 drugih socijalnih medija, nakon što su na videlo izašli snimci i fotografije zlostavljanja stanovništva od strane snaga bezbednosti koji su doveli do poslednjeg talasa demonstracija.



Vlada je saopštila da su restrikcije uvedene u "interesu održavanja javnog reda". Ali kritičari smatraju da to predstavlja udarac na slobodu govora i kršenje ustava.