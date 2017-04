Čović: U narednih šest dana počeće procedura za izmjene Izbornog zakona BiH

Član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas u Mostaru, nakon sjednice HNS-a, da će Klub zastupnika HDZ-a BiH u narednih pet-šest dana u parlamentarnu proceduru uputiti izmjene Izbornog zakona BiH.

On je rekao da će do kraja definitivno bit poznat stav HNS-a o izmjenama Izbornog zakona BiH te da se on nada kako će klubovi HDZ-a BiH u Zastupničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH u narednih šest dana uputiti izmjene u parlamentarnu proceduru.



"Nismo ništa mijenjali od ideja. Mi imamo jasan koncept kako mislimo da treba udovoljiti odluci Ustavnog suda BiH i konstitutivnosti naroda", rekao je Čović.



Kako kaže, time će bit završena kompletna priča i oni ostaju pri tome da se bira 17 predstavnika iz reda Hrvata, Srba i Bošnjaka te da ti predstavnici biraju predstavnike na državnom nivou.



Istakao je da se implementacijom njihovog prijedloga rješavaju presude Ustavnog suda BiH, ali ne i presude Suda u Strazburu s obzirom na to da je za takvo nešto potrebno promijeniti Ustav BiH.



Najavio je da će nakon toga u parlamentarnu proceduru biti upućene i izmjene Zakona o RTV sistemu po sličnom modelu te da će HDZ BiH nastojati dobiti podršku predstavnika drugih naroda.

Što se tiče Izbornog zakona, on je kazao da se izmjenama koje predlažu neće riješiti vitalne stvari, ali da će bar imati mir narednih 18 mjeseci. Pojasnio je da ključ rješenja leži u promjeni Ustava BiH.



Što se tiče seta zakona o akcizama, Čović je rekao da se nada da će biti natpolovična većina, ali da se trenutno bore za jedan glas. Istakao je da HDZ BiH ne želi nikoga preglasavati, odnosno da bi članovi Kolegija Zastupničkog doma PS BiH trebali imati konsenzus o dogovaranju.