Počela sjednica Savjeta bezbjednosti UN, Senat podržao Trumpa

U New York-u je počela hitna sjendica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zakazana na zahtjev Rusije, nakon što su SAD ispalile 59 raketa Tomahavk na vojnu bazu vojske predsjednika Bašara al-Asada odakle je izvršen hemijski napad na Idlib u ponedjeljak u kojem je stradlo više od 80 ljudi, uključujući i 20 djece.

Zamjenik ruskog ambasadora u UN Vladimir Safronkov, izjavio je da "snažno osuđuju nelegitimnu akciju SAD u Siriji" i da bi kako je rekao posljedice mogle biti "ekstremno ozbiljne" za reginalnu i međunarodnu stabilnost".

Safronkov je optužio "SAD da podrivaju nedvano postignuti napredak u mirovnim pregovorima o Siriji koje vode Ujedinjene nacije.

Američka ambasadorica u UN Nikki Haley, poručila je da su američki udari u siriji nakon "napada otrovnim gasom u potpunosti opravdani".

"Asad je to uradio zato što je mislio da mu to može proći ...računao je da će mu Rusija štiti leđa ... to se promijenilo prošle noći" poručila je ambasadorica Haley, koja je dodala da čekaju na Rusiju da počne da se ponaša odgovorno.

"Moramo krenuti ka novoj fazi u Siriji, prema političkom rješenju ovog jezivog sukoba" rekla je američka izaslanica uz upozrorenje da su "spremni da učine više ali da se nadaju da to neće biti potrebno".

Ambasador Francuske u UN Francoise Delattre je rekao da je postalo "esencijalno odvratiti Asada".

Cilj Asada je kako je rekao francuski ambasador "istrebljenje, jednostvno tako, svih koji smu se opiru, po bilo koju cijenu", zbog čega je akciju SAD na Asadove snage, nakon hemijskog napada na provinciju Idlib nazvao legitimnom.

Akciju SAD podržao je britanski ambasador u UN Matthew Rycroft.

"Ujedinjeno Kraljevstvo podržava američke vazdušne udare na bazu al-Šajrat jer ratni zločini imaju posljedice i to je najveći ratni zločin od svih, i Asadu je to sada predočeno. Američki udar je bio proporcionalan odgovor na nizreciv akt koji je izazvao humanitarnu uznemirenost. To je takođe snažan napor da se sačuvaju životi i da se tako nešto nikada ne ponovi" rekao je ambasador Rycroft.

"Da Rusija nije uložila sedam puta veto u SB UN, Asad bi se suočio sa pravdom" rekao je britanski izaslanik.

Dok traje sastanak u New York-u američki senatori iz obje stranke i demokrate i republikanci u Vašingtonu podržali su raketni napad na sirijsku vojnu bazu koji je noćas naredio predsjednik Donald Trump, ali traže širu strategiju za djelovanje u Siriji i konsultacije sa Kongresom za bilo kakvu dalju akciju.

"Udari su dobro planirani, dobro izvedeni, i šalju poruku Asadu da korištenje hemijskog oružaja nije nešto sa čime će se izvući bez nekažnjeno" rekao je predstavnik većine u Senatu republikanc Mitch McConnell.

"Takođe uvjerava naše sunitske arapske saveznike da se Amerika vratila na vodeću ulogu u pokušaju da bude konstruktivna na različitim mjestima širom svijeta, ali šaljemo poruku i Iranu, Sjevernoj Koreji i Rusiji da Amerika ima namjeru da predvodi" poručio je senator McConnell.

Demokrata, Mark Warner, potpredsjednik senatskog Komiteta za obavještajne službe rekao je da se nada da će udari uvjeriti Asadov režim da takve akcije ne smije ponoviti nikada više.

Američki državni sekretar Rex Tillerson je sa Floride pručio da je navažnije da je neka akcija preduzeta u ime međunarodne zajednice da bi se Asadu jasno stavilo do zanja da "upotreba hemijskog oružja i dalje predstavlja kršenje međunaronih normi".

Predsjednik Donald Trump je tokom susreta sa kineskim predsjednikom Si Đipingom na Floridi odbio u petak da komentariše situaciju u Siriji.