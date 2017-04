Pjongjang ispalio balističku raketu u Japansko more

Severna Koreja ispalila je danas balističku raketu u Japansko more, dan uoči sastanka američkog i kineskog predsednika na kome će severnokorejski nuklearni program biti jedna od glavnih tema razgovora.



Južnokorejsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je raketa bila srednjeg dometa i da je pala na oko 60 kilometara od mesta lansiranja, a Ministarstvo spoljnih poslova je oštro osudilo njeno lansiranje i navelo da to predstavlja "pretnju miru i stabilnosti celog sveta".



Raketa je ispaljena nekoliko dana pošto je Severna Koreja zapretila međunarodnoj zajednici uzvratnim merama zbog sankcija koje su protiv nje uvedene.



Američka vojska je potvrdila da se radi o balističkoj raketi srednjeg dometa tipa KN.15 koja ne predstavlja nikakvu pretnju za Severnu Ameriku.



"Američka komanda na Pacifiku je potpuno odlučna da blisko sarađuje sa našim japanskim i južnokorejskim saveznicima da održimo bezbednost", saopštila je američka vojska.



Američki državni sekretar Reks Tilerson ocenio je, u odvojenom saopštenju, da su SAD dovoljno govorile o Severnoj Koreji. "Nećemo davati druge komentare", rekao je on.



Japanski premijer Šinzo Abe je ocenio da ispaljivanje rakete predstavlja "ozbiljnu provokaciju" i jasno krši rezolucije Saveta bezbednosti UN. Dodao je da je moguće da se Severna Koreja izvede i druge provokacije.



Severna Koreja ima ambiciju da razvije interkontinentalnu raketu s nuklearnim nabojem dometa do američke kontinentalne teritorije. Napravila je već pet nuklearnih proba, od toga dve samo tokom 2016. godine. Severna Koreja je u ponedeljak upozorila da će uzvratiti ako međunarodna zajednica odluči da pojača sankcije zbog njenih balističkih i nuklearnih programa.



Ta izjava je data dan pošto je američki predsednik Donald Tramp rekao da je spreman sam da reši severnokorejski problem bez pomoći Kine, koja se smatra da ima uticaj na severnokorejsko rukovodstvo.



Današnje ispaljivanje rakete desilo se uoči održavanja prvog samita Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na Floridi, gde će severnokorjska pretnja biti centralna tema. Trampova administracija je više puta ocenila da je Peking ključ za rešenje severnokorejsog pitanja i da ne čini dovoljno da ga reši.