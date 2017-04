Protest podrške Sorosevim univerzitetima u Mađarskoj

Nekoliko hiljada mađarskih i stranih studenata protestovalo je danas u Budimpešti zbog nacrta zakona o visokom obrazovanju koji bi mogao da dovede u pitanje rad univerziteta čiji je osnivač američki milijarder Džordž Soros.



Oni su iskazali podršku Centralnoevropskom univerzitetu (CEU), koji je osnovao Soros i koji svake godine upiše preko 1.400 studenata iz 108 zemalja.



Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da smatra da se ideologija američkog milijardera mađarskog porekla kosi s njegovim naporima da pretvori Mađarsku u "liberalnu državu", navodi agencija AP.



Demonstranti su prošetali do Korvinovog univerziteta.



Profesor Danijel Dik rekao je da predloženi nacrt zakona može da dovede do zatvaranja CEU-a, navodeći da je to "udarac vlade protiv svih madjarskih univerziteta".