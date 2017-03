Dejvid Fridman položio zakletvu za novog ambasadora SAD u Izraelu

Dejvid Fridman zvanično je postao novi ambasador SAD u Izraelu nakon što je sinoć položio zakletvu pred američkim potpredsednikom Majkom Pensom, prenosi Beta.



Fridman je ujedno prvi ambasador predsednika Donalda Trampa, navodi agencija Asošijeted pres (AP). Pens je uoči inauguracije Fridmana ponovio podršku Trampove administracije Izraelu, rekavši da će "pod rukovodstvom predsednika Trampa SAD uvek biti veran prijatelj" toj zemlji. On je ocenio da je novi izaslanik "rođen za taj posao", preneli su izraelski mediji.



Fridmanovoj nominaciji se suprotstavila Demokratska partija i neke jevrejske organizacije, između ostalog zbog čitavog niza ranijih kontroverznih izjava.



On je, međutim, prilikom polaganja zakletve zauzeo diplomatski i neutralan stav, naglasivši da je prvi dobio potvrdu Senata SAD među ambasadorima koje je nominovao Tramp i da to pokazuje da "administracija Tramp-Pens daje prioritet neraskidivoj vezi s državom Izrael".