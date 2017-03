Vlada Kosova pozdravlja povratak Srpske liste u Skupštinu

Vlada Kosova pozdravila je povratak Srpske liste u institucije Kosova.

Portparol vlade, Faton Abdulahu, je u izjavi za RSE naveo da je pred kosovskim institucijama veliki posao za šta je potrebno angažovanje cele vladajuće koalicije.

Šef parlamentarne grupe opozicionog pokreta Samoopredeljenje, Gljauk Konjufca, rekao je nakon sastanka predsedništva Skupštine da je loša vest za Kosovo ako se Srpska vratila da podrži formiranje Vojske Kosova u zameni za formiranje, kako je rekao, srpskog državnog entiteta, odnosno Zajednice.

„Ukoliko je to trgovina sa vladom Kosova, hipotetički, ukoliko je to ono što se desilo, ti bi bio težak udarac za suverenitet Kosova“, kazao je on.

"S jedne strane formira se vojska, a s druge se deli Kosovo" dodao je on.