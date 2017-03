McCain: Nećemo stati dok se ne ratifikuje prijem Crne Gore u NATO

Američki senator John McCain, predsjedavajući Odbora za oružane snage, poručio je da on i mnogi senatori "neće stati" dok ne bude usvojen Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u.

Njegova poruka je uslijedila nakon što senator Republikanaca iz Kentakija, Rand Paul u srijedu u američkom Senatu ponovo blokirao pokušaje svojih kolega da ratifikuju Protokol o pristupanju Crne Gore Alijansi.

"Znam da govorim u ime više od 90 američkih senatora. Naša poruka hrabrom crnogorskom narodu, koji se borio protiv puča koji bi zbacio njihovu vladu, koji poštuje slobodu i Alijansu koja se održavala toliko godina jeste - nećemo stati dok ne ratifikujemo vaš prijem u Sjevernoatlantsku organizaciju. Obećavam crnogorskom narodu da ja, senatori (Ben) Cardin i (Jeanne) Shaheen i mnogi drugi nećemo stati dok se rezolucija ne usvoji i dok ne budemo mogli da ojačamo ne samo Crnu Goru i NATO, već i region", poručio je McCain, prenosi Glas Amerike.

Mekejn, koji je na pokrenuo pitanje crnogorskog članstva uz podršku senatora iz Demokratske stranke, članova Spoljnopolitičkog odbora Bena Cardina i Jeanne Shanin, u srijedu je u Senatu rekao da Pol nema opravdanja za protivljenje da "mala država, koja je pod pretnjom Rusa, bude deo NATO".​

"Senator iz Kentakija sada radi za Vladimira Putina", rekao je Mekejn u Senatu.



Senator Pol je kazao kako treba razmisliti da li je u interesu SAD da se obavezuju da će ući u rat zbog Crne Gore ako se ona posvađa s nekim.

"Drugi argument je da, kada pitate narod Crne Gore, samo oko četiri odsto ili nešto manje od toga zaista to želi", rekao je Pol u srijedu u Senatu.



Zasjedanje Senata, na kojem se u srijedu raspravljalo o brojnim gorućim unutrašnjim pitanjima, biće nastavljeno u utorak 21. marta.

Ambasador Slovenije pri NATO-u Jelko Kacin za RSE je ocijenio kako je uvjeren da je američka administracija svjesna "kako je značajno da Crna Gora bude na vrhu u punopravnom članstvu Alijanse".

"To je jasno poručio i američki sekretar odbrane Matis, koji je tu bio veoma jasan. I zato očekujemo da će na sastanku ministara inostranih poslova Alijanse, koji je zakazan za 5. i 6. april, ponovo biti potvrđeno, podvučeno dva puta, kako je značajno da se to završi u najskorije vrijeme. Ja u to vjerujem", kazao je Kacin.

Crnogorski ministar vanjskih poslava Srđan Darmanović u intervjuu za Reuters nedavno je rekao kako je Crna Gora dobila uvjeravanja da će Senat SAD ratifikovati pristupni ugovor Crne Gore sa NATO-om.

"To će se dogoditi 100 posto", naveo je Darmanović, koji je ranije bio amabsador Crne Gore u Vašingtonu od 2010. do 2016.

Darmanović je odbio spekulacije da bi ratifikacija sporazuma o pristupanju Crne Gore u NATO mogla biti žrtava želje nove administracije predsjednika SAD Donalda Trumpa da poravi odnose sa Rusijom, koja se protivi proširenju NATO-a na Zapadni Balkan.​

"Mi razumijemo da predsjednik Trump želi da učini neke pozitivne pomake u odnosima sa Rusijom, naročito kada je riječ o borbi protiv terorizma, ali ne vidimo nikakv signal o tome da bi žrtvovali ključne američke nacionalne interese", naveo je crnogorski ministar.

Darmanović je naveo da očekuje da će Crna Gora postati punopravna članica Alijanse krajem maja.