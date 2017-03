Paul blokirao Protokol za CG McCain ga optužio da radi za Putina

Republikanski senator John McCain optužio je drugog republikanskog senatora Randa Paula da radi za Vladimira Putina nakon što je blokirao da se razmatra i glasa o protokolu o pristupanju Crne Gore u Nato.

McCain je na na sjednici u srijedu, tražio da se - u skladu sa procedurom - jednoglasno prihvati da se razmatranje protokola stavi na dnevni red i da se o njemu glasa nakon rasprave.

McCainovom zahtjevu usprotivio se samo jedan senator - Rand Paul, republikanac iz Kentakija, ali je to bilo dovoljno da se razmatranje Protokola odloži.

Senator McCain je prethodno u obraćanju Senatu poručio da je Crna Gora pod značajnim pritiskom i čak napadom Rusije, javlja VOA.

"Rusija je pokušala da izvede puč u Crnoj Gori, ubije premijera i zbaci vladu da bi je spriječila da uđe u NATO", rekao je republikanski senator i naglasio da bi Moskvi trebalo poslati poruku da nema pravo veta na proširenje NATO-a.

Dodao je i da bi članstvo Crne Gore u Alijansi poboljšalo bezbjednosnu situaciju na Balkanu koju je okarakterisao nestabilnom.

"Zaustavljanje crnogorskog članstva predstavljalo bi značajan zaokret u američkoj spoljnoj politici i označilo mirenje sa sve većim uticajem Rusije na Balkanu. To bi negativno uticalo na naše zajedničke bezbjednosne interese u regionu ", naglasio je McCain i dodao da bi Sjedinjene Države, koje su imale ogromnu korist od mira i stabilnosti u Evropi, trebalo da stanu uz Crnu Goru ili da rizikuju podrivanje vizije Evrope - jedinstvene, slobodne i u miru.

"Ako nastavimo da odlažemo ovo pitanje, nakon što je 25 od 28 članica ratifikovalo Protokol, poslaćemo užasnu poruku", rekao je republikanski senator.

Demokratski senatori Ben Cardin i Jeanne Shaheen takođe su zatražili da se što prije odobri crnogorsko članstvo u NATO-u.

"To nije kontroverzno pitanje za članove američkog Senata. To je nešto što je trebalo do sada da uradimo. Trebalo je da prvi ratifikujemo protokol, a ne poslednji", rekao je Cardin. Poručio je i da je Crna Gora meta anti-NATO i anti-zapadne propagande koja potiče iz Rusije.

"U interesu je američke nacionalne bezbjednosti da što je prije moguće ratifikujemo prijem Crne Gore u NATO", naglasio je senator iz Merilenda.

Njegova koleginica iz Demokratske stranke ocijenila je da nema razloga za odlaganje ratifikacije protokola za Crnu Goru, podsjećajući da je senatski Spoljnopolitički odbor dva puta jednoglasno dao zeleno svijetlo za prijem Crne Gore u Alijansu. "Senat mora da preduzme akciju", poručila je Šahin.

Nakon što je senator McCain i zvanično zatražio raspravu o protokolu, republikanski senator Rend Paul se usprotivio i bez obrazloženja napustio salu.

"Nevjerovatno je da je Senatar koji blokira usvajanje sporazuma koji podržava ogromna većina senatora, najmanje 98 njegovih kolega, uložio prigovor i napustio salu bez ikakvog objašnjenja.Jedini zaključak koji može da se izvuče iz toga je da on u stvari nema opravdanje za svoje protivljenje...Senator iz Kentakija sada radi za Vladimira Putina", rekao je McCain.

U saopštenju koje je objavljeno nakon diskusije o Crnoj Gori, senator Paul je objasnio svoju odluku stavom da "ne bi bilo pametno da se proširuju novčane i vojne obaveze SAD imajući u vidu (američki) dug od 20,000 milijardi dolara".