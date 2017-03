Marković: Autistični zahtjevi opozicije ne vode nikuda

Vlada je, tokom 100 dana, pokazala dosljednost, odlučnost i posvećenost ispunjavanju obećanja koja je dala građanima, ocijenio je crnogorski premijer, Duško Marković u autorskom tekstu za podgoričku "Pobjedu".



On, kako je rekao, vjeruje da je u ovih sto dana javnost prepoznala da će Vlada beskompromisno slijediti svoja ključna obećanja.



S druge strane, kako je rnaveo premijer Marković, bojkot parlamenta od strane opozicionih stranaka opterećivao je rad Vlade i uticao na ukupnu sliku o političkom životu u državi.



On smatra da je Vlada uradila najviše što je moguće (a da ne uruše demokratske i pravne standarde) da bi se opozicija vratila u parlament.



Marković je podsjetio da je opoziciji više puta ponudio mjesta u kabinetu za proevropske i proatlantske stranke.



“Tražićemo i ubuduće tačke razumijevanja sa tim strankama, sa jasnom porukom da njihovo insistiranje na autističnom zahtjevu za ponavljanjem izbora ne vodi nikuda”, poručio je Marković.



Prema njegovim riječima, kao što i put od hiljadu milja počinje jednim korakom, vjeruju da postoje brojne teme na kojima mogu zajedno raditi sa nekim opozicionim strankama.



Marković je ukazao da su Vladu u prvih sto dana pratila i česta okupljanja grupa nezadovoljnih građana, po pravilu sa određenim finansijskim zahtjevima.



“Suvišno je da naglašavam da, i kao državni službenici, i kao građani, razumijemo složenu materijalnu situaciju značajnog broja naših građana”, naveo je Marković.



Kako je rekao, mora se imati u vidu činjenica da Vlada mora da vodi računa o ukupnoj stabilnosti javnih finansija i da ne postoji drugi način da sačuva tu stabilnost, osim domaćinske i racionalne javne potrošnje. “A to znači da se ne može trošiti ono što nijesmo stvorili, ili drugim riječima, moramo danas štedjeti da bi sjutra stvorili uslove za poboljšanje životnog standarda”.



On je poručio majkama koje protestuju ispred Skupštine i svima koji, kako je rekao, očekuju da će pritiskom na Vladu realizovati svoje ciljeve (a posebno onima koji su izmanipulisani od političkih stranaka), da se uzdrže od takvih iscrpljujućih, a uzaludnih vidova protesta.



“Tražićemo rješenja u okviru zakonskog i mogućeg, ali svi moraju biti svjesni da ne postoji čarobni štapić i da se, ako ih je bilo, nepravde ne mogu ispraviti ni preko noći, ni za sto dana”, zaključio je Marković.

Izvor: Pobjeda, Mina