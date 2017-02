Srbija: Igrači tuže dve komisije Fudbalskog saveza

Sindikat fudbalera Srbije „Nezavisnost“ podneće krivične prijave protiv Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije i Komisije za licenciranje igrača zato što su pojedinim klubovima koji bivšim igračima duguju novac dozvolili da, uoči prolećne polusezone, dovedu pojačanja, izjavio je Mirko Poledica predsednik tog sindikata.

Ovaj slučaj predstavlja ozbiljan presedan jer je na testu još jednom pala pravna država, a igrači su ostali nezaštićeni, navodi Poledica.

„Ako u Srbiji ima pravne države, svi ovi ljudi krivično da odgovaraju. Mi ćemo pustiti krivične prijave. Kako su mogli na osnovu prvostepenih nepravosnažnih odluka da registruju igrače? Nama je liga u ovom drugom delu neregularna. Kakvu poruku šaljemo javnosti? Kada Fudbalski klub Jagodina duguje na stotine hiljada evra? Ne plaćaju čak ni službena lica..... A onda njihov predsednik postane postane potpredsednik Fudbalskog saveza, član Odbora za hitna pitanja i dođe na Terazije 35 da glasa za budućnost srpskog fudbala?“

Osim Jagodini, o kojoj je govorio Poledica, licenciranje je u poslednjem trenutku uoči nastavka šampionata, odobreno i Borcu iz Čačka, Novom Pazaru i OFK Beogradu. Jedan od onih koji se igrajući u domaćoj ligi više puta opekao je fudbaler Aleksandar Stojimirović. Pravdu za dugovanja je potražio na sudu, presude su pravosnažne već godinu dana – ali novca Radničkog iz Kragujevca, za koji je nekada igrao i Jagodine – nema.

„Klubovi ne bi radili to da im se ne dozvoljava. Malo je to što im se dozvoljava, oni se podstiču na takve stvari. Nije ovde stvar samo u novcu. Stvar je u budućnosti..... Ko je roditelj on zna. Šta ćemo ostaviti našoj deci i šta će oni reći? Imam brata fudbalera, imam sina. Jako je teško da fudbaleri bivaju izigrani na ovakav način. Mislim da nema svrhe igrati više fudbal u Srbiji“, rekao je Stojimirović – inače prvotimac nekoliko ligaša, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.

Prema podacima Sindikata fudbalera „Nezavisnost“ Borac iz čačka igračima ukupno duguje 60 000 evra, dok ta cifra kod Jagodine i Novog Pazara prelazi stotinu hiljada evra.

Srbiju već nekoliko godina međunarodne fudbalske organizacije koje se bore za prava igrača označavaju crnom rupom. Mirko Poledica kaže da se u srpskoj javnosti o tome malo govori i zna, uprkos tome što su i Zvezda i Partizan već kažnjavani zbog nepoštovanja finansijskog fer pleja – dugovanja drugim klubovima i igračima.

„Gde god da odemo crvene nam obrazi. Svaki put kad odemo bilo gde navođenje loših primera počinje iz Srbije. Huligani – problemi, navijači – problemi, neplaćanje ugovora. Sve što se dešava u našem fudbalu je zapravo privatizacija Fudbalskog saveza. Za njih ne važe nikakvi zakoni ove države. Oni mogu da rade šta hoće i kako hoće“, smatra Poledica.

Kao jedno od rešenja za probleme u sportu aktuelni premijer Srbije Aleksandar Vučić smatrao je privatizaciju klubova. Od te inicijative je međutim, kako je sam priznao, odustao.