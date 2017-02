Banja Luka: Crnadak i Ivanić o reviziji presude protiv Srbije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak sastaće se sutra u Banjaluci povodom odluke bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da podnese zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, potvrđeno je Srni u MIP-u BiH.



Sastanak će biti održan u kabinetu srpskog člana Predsjedništva BiH u Banjaluci sa početkom u 10.30 časova.



Predviđeno je da Crnadak održi konferenciju za novinare u 11 časova.



Ivanić je danas ranije rekao da je najavljeno podnošenje zahtjeva za reviziju presude, koje je inicirao Izetbegović, izazvalo ozbiljne političke implikacije i da je to nastavak konstinuiranog sporovođenja kriza koje izazva SDA.



"SDA izaziva kontinuirane krize posljednjih nekoliko godina. Nijedna institucija BiH nije odlučivala o navedenoj reviziji, što znači da se djelovalo vaninstitucionalno", rekao je Ivanić na konferenciji za novinare u Banjaluci.



On je naveo da je posljedica djelovanja SDA i formiranje paralelnih struktura u BiH, što je najveći udar na Dejtonski mirovni sporazum od njegovog od njegovog potpisivanja.



Ivanić je napomenuo da je jedno od posljedica i odustajanje od principa konsenzusa u Predsjedništvu BiH.



On kaže da bi predstavnici Republike Srpske na nivou BiH trebalo da ostanu u institucijama BiH, obavljaju dnevne poslove, ali da ne budu održavane sjednice sve dok se ne steknu uslovi za tako nešto.



Ivanić je ponovio da revizija presude neće proći, te da institucije BiH ne stoje iza takve odluke.