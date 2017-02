Ivanić o reviziji: Na sceni vaninstitucionalno djelovanje u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić predložio je danas da klubovi parlamentarnih stranaka u Narodnoj skupštini RS-a zatraže posebnu sjednicu o političkim implikacijama nakon odluke o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu.



Ivanić je na pres konferenciji u Banjoj Luci kazao da ne treba razgovarati o reviziji presude po tužbi, jer, kako kaže, ona nema ni teorijsku šansu da bude prihvaćena, već o proizvođenju kriza, vaninstitucionalnom djelovanju, paralelnim stukturama u BiH i rušenju konsenzusa u BiH.



Najavio je da će ponovo uputiti pismo Međunarodnom sudu pravde u Haagu, u kojem će upozoriti da BiH ne stoji iza te tužbe.



Uputit će i pismo zemljama članicama Vijeća za implemetaciju mira u BiH (PIC), jer je ovo najveći izazov s kojim se suočio 'Dejton'.



Smatra da srpski predstavnici u BiH treba da ostanu u bh. organima i obavljaju dnevne poslove, ali „da zbog vaninstitucionalnog djelovanja SDA treba odgoditi održavanje sjednica".



"Dok se ne vrate u institucije i normalno funkcionisanje, šta bi mi tamo radili", upitao je i potvrdio da je za ponedjeljak zakazan sastank s predstavnicima RS-a i njenim zvaničnicima u institucijama BiH.



Ivanić je naglasio da imaju četiri posljedice odluke o reviziji, te ustvrdio da je jasno „da je politika SDA trajno proizvođenje krize u BiH, da postoji vaninstitucionalno djelovanje,te da postoje paralelne strukture unutar BiH i da je najveći udar nakon Dejtonskog sporazuma.



Vaninstitucionalno djelovanje je obrazložio riječima da nijedna institucija BiH nije razgovarala o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije, niti je bilo prijedloga da se ta tačka raspravlja.



"Sjednica Predsjedništva BiH kao jedinu posljedicu imala bi legalizaciju ponašanja ove grupe ljudi. Bilo kakvo uvjerenje da bi oni odustali od revizije je naivno, površno i pogrešno. Eventualnim zahtjevom dala bi se legalizacija ovom zahtjevu i nisam donio eventualnu odluku i donijet ću u ponedjeljak konačnu odluku da li će biti vanredne sjednice Predsjedništva BiH ili ne iako me trenutno u to nisu uvjerili", dodao je.



Ivanić tvrdi da „postoje paralelne strukture BiH i da ih je napravila SDA“ te da način finansiranja tužbe govori o tome.



Kao četvrtu posljedicu naveo je odustajanje od konsenzusa kao načina donošenja odluka u Predsjedništvu BiH, a tu internu odluku prekršio je, kaže, Izetbegović ignorirajući "njega i Dragana Čovića".



"Ovo su ozbiljne političke implikacije. Svaki pokušaj da se ovo pretvori u nešto drugo je skretanje teme. Revizija je samo ogolila jedan politički koncept koji je prisutan u BiH", kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



U takvim uslovima, dodao je, treba nam hladna glava, jer u ovakvim uslovima može doći do daljnjeg zaoštravanja kriza, pa i sukoba, što nam ne treba.



"Ali sve ovo ne može proći bez reakcije, jer su političke implikacije ovakvog ponašanja ogromne, jer se kršenje koncepta BiH ničim ne može opravdati pa ni tvrdnjama da se radi o zaštiti žrtava, jer to s njima nema nikakve veze. ovo je želja da se nameće vlastita koncepcija BiH, ali to neće progutati međunarodna zajednica", zaključio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić.