Bler pozvao Britance da promene mišljenje o Brexitu

Bivši britanski premijer Toni Bler izjavio je danas da je njegova "misija" da ubedi Britance da "ustanu" i promene mišljenje o Brexitu.



Bler je u prvim javnim komentarima od referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, juna prošle godine, rekao da su ljudi glasali "bez poznavanja istinskih uslova Brexita".



"Bol je velika, a dobit je u velikoj meri iluzorna", rekao je Bler obraćajući se proevropskoj grupi Otvorena Britanija.



Bler, koji je bio britanski premijer od 1997. do 2007, izjavio je da su oni koji se zalažu za izlazak iz EU uvek želeli "tvrd Brexit", ali da je to sada postao "Brexit po svaku cenu".



"Naš izazov je da pokažemo, nemilosrdno, koja je to cena", kazao je Bler.



Bler je rekao da je njegov zadatak da pokaže kakvu će štetu taj proces naneti zemlji i gradjanima i da izgradi podršku kako bi našao izlaz iz "sadašnjeg juriša preko ivice litice".



"Ovo je vlada Brexita, za Brexit i vlada kojom dominira Brexit, to je politički entitet s jedom svrhom i zbog toga ništa drugo nije zaista važno", izjavio je Bler.