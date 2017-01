Ivanić: Lideri nisu svijesni dubine krize u BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao je kako mu je drago što su lideri stranaka koje čine vlast na državnom nivou danas održali sastanak, ali da na njemu nije napravljen nikakav spektakularan pomak.

Ivanić je istakao kako lideri nisu svjesni dubine problema s kojima se suočava BiH.



"Ušlo se u šeme podjele, pozitivan ambijent je narušen i nema na vidiku nekog događaja koji bi mogao preokrenuti stvari. Možete pred tim zatvarati oči i pokušati napraviti osjećaj da se nešto događa, ali mislim da je političko stanje vrlo ozbiljno. Jedino korisno sa današnjeg sastanka je da smo vrlo otvoreno razgovarali o tome", rekao je Ivanić.



Naglasio je kako lideri nisu postigli nikakav konkretan dogovor, osim zajedničke poruke ohrabrenja Vijeću ministara BiH da nastavi raditi na stvarima koje su u vezi ekonomije, te da nakon uspješne posjete Srbiji počnu raditi na uspostavljanju komunikacije sa Zagrebom i rade na životnim temama od kojih ljudi imaju koristi.



"Ima puno tema i izazova koji mogu da nas vrate unazad. Jedna od njih je i najava da će bošnjačka strana pokušati iskoristiti ulogu agenta pred Sudom BiH i pokrenuti tužbu ili reviziju tužbe protiv Srbije. To će nas vratiti unazad jer nema srpskog političara koji nije na sudu i ne daje izjave", rekao je Ivanić.



Predsjedavajući Predsjedništva BiH potvrdio je da je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću upućen poziv za zvaničnu posjetu BiH te da će on doći u februaru ove godine.



"Radimo na tome. Bit će to vrlo konstruktivna posjeta", kazao je Ivanić.