Vučić: Velika se opasnost nadvila nad Srbiju, lopovi bi da dođu na vlast

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u utorak da se velika opasnost nadvila nad Srbijom i da bi "lopovi, kriminalci i oni koji su pljačkali", preko svojih predstavnika, po svaku cijenu, htjeli da se vrate na vlast.



"Na tu opasnost ćemo odgovoriti borbenošću, nećemo se lako predati iako su oni favoriti, mi ćemo se boriti za budućnost, a oni neka se bore za prošlost", rekao je Vučić novinarima u Inđiji.



On je rekao da je za predizbornu kampanju potrebno 35 do 40 dana i da će Srpska napredna stranka, čiji je predsjednik, tokom nje odgovoriti borbenošću, i da se neće predati.



Vučić je novinarima rekao i da razmišlja i o predsedničkim i o parlamentarnim izborima.



"Razmišljao sam i o parlamentarnim izborima , o svemu sam razmišljao i nastaviću da razmišljam", kazao je on.