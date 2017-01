Tači za RSE: Priznanje Kosova u ovoj fazi dijaloga

U utorak se u Briselu otvara poslednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije koje će se okončati recipročnim priznanjem, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsednik Kosova Hašim Tači. On je naglasio da se u Briselu neće razgovarati o unutrašnjim pitanjima Kosova.

Nakon skoro godinu dana pauze u Briselu je zakazan sastanak na političkom nivou na kojem će, pored premijera dve zemlje, prisustvovati i predsednici država.

Predsednik Kosova Tači je potvrdio svoje učešće sastanku, kako je rekao, „na visokom, političkom međudržavnom nivou između Kosova i Srbije koji će predvoditi predsednici dveju država“.

„Definitivno je došlo vreme da se otvori poslednje poglavlje u dijalogu Kosova i Srbije, poglavlje normalizacije međudržavnih odnosa, što podrazumeva normalizaciju u oblasti politike, sigurnosti, ekonomije, regionalne i euroatlanske integracije, a na osnovu vrednosti evropske perspektive dveju država“, kazao je Tači.

On je dodao da, „što kraće to poglavlje bude trajalo, to će biti bolje i za Kosovo i za Srbiju“.

Tači je rekao da teme za sutrašnji sastanak nisu precizirane, ali je naglasio da su Kosovo i Srbija autonomne zemlje sa svojim suverenitetom i da stoga Kosovo u ovom poslednjem poglavlju neće pregovarati o pitanjima osim onih koja se vežu za normalizaciju odnosa dveju država. O unutrašnjim pitanjima Kosova, dodao je, Kosovo samo odlučuje.

„Najbolje moguće rešenje je da Srbija prizna Kosovo, a to bi bilo okončanje ovog važnog procesa dijaloga, koji je počeo kao tehnički, a sada ulazimo u napredniju fazu političkog dijaloga, koja će konačno dovesti do priznanja Kosova od strane Srbije“.

Tači je dodao da su stvorene okolnosti da dve zemlje moraju da uđu u proces normalizacije međudržavnih odnosa, nakon „teške provokacije Srbije s hapšenjima, vozom i zidom u Mitrovici“.

Na pitanje kako komentariše stav opozicije da Kosovo treba zbog toga da prekine dijalog sa Srbijom, Tači je odgovorio:

„Zemlje i u vremenu tenzija i ratova vode dijalog. Najvažnije je da se poštuje Ustav, zakoni i suverenitet i onda ne bi trebalo biti sumnje. Ovaj dijalog podržava SAD i EU, i ubeđen sam da dijalog ojačava državu Kosovo. Bilo bi u interesu da se okončai ovo poslednje poglavlje, koje će dovesti do normalizacije odnosa i priznanja Kosova od strane Srbije“, zaključio je predsednik Kosova.