Moody's nagodbom izbjegao sudski proces za izazivanje globalne finansijske krize

Američka agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Moody's pristala je platiti 864 miliona dolara u nagodbi s američkim saveznim i državnim vlastima kako bi bio izbjegnut sudski proces u vezi rejtinga koje je ta agencija držala za rizične hipotekarne obveznice čiji je kolaps doveo do globalne financijske krize 2008.



Moody's je taj dogovor postigao s američkim ministarstvom pravde, 21 državom i Kolumbijskim distriktom kako bi se riješio optužbi da je pridonio najvećoj finansijskoj krizi od Velike depresije, poručilo je Ministarstvo pravde SAD-a.



"Moody's se nije pridržavao vlastitih standarda za kreditni rejting i nije se držao obećanja o transparentnosti uoči Velike recesije", saopćeno je.



Sličnu nagodbu najveća svjetska rejting agencija Standard & Poor's postigla je s američkim vlastima 2015., kada je pristala platiti 1,375 milijardi dolara.



Druga po veličini svjetska rejting agencija Moody's sada je poručila da će 437,5 miliona dolara kazne platiti Ministarstvu pravde SAD-a, a 426,3 miliona podijelit će 21 država i Kolumbijski distrikt.



Agencija je poručila i to da nagodba ne sadrži nalaze o kršenju zakona, kao i da je prihvatila mjere za osiguranje integriteta određivanja kreditnih rejtinga ubuduće.



Tom nagodbom završena je istraga Ministarstva pravde bez potrebe za saveznom tužbom.



Velike banke u SAD-u godinama su prodavale klijentima rizične hipotekarne obveznice, koje su nakon pada cijena nekretnina izgubile velik dio vrijednosti. To je 2008. dovelo do ogromnih gubitaka u američkom bankarskom sektoru, što se proširilo i na mnoge druge banke izvan SAD-a i pogurnulo američku privredu u recesiju, prenosi Hina.