Nikolić: Srbija će poslati vojsku na Kosovo ako budu ubijani Srbi

Nastavlja se politička drama u vezi sa „promo vozom“ Beograd – Severna Mitrovica“ koji je, nakon što ga je u subotu popodne u Raški zaustavio premijer Aleksandar Vučić iz bezbednosnih razloga, u subotu uveče vraćen u Beograd.

"Čini mi se da su događaji vezani za voz trzaji odlazeće američke administracije", izjavio je predsednik Srbije Tomislav Nikolić nakon završenog sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost, kojim je predsedavao.

Kako je kazao, sporazumi iz Brisela služe da se Srbija podseti na šta se obavezala, a da ih Albanci jednostavno pogaze. Kazao je i očekuje da se o celom slučaju izjasni i Evropska unija.





Nikolić je rekao i da je dan kada je voz iz Beograda za Severnu Mitrovicu zaustavljen u Raškoj iz bezbednosnih razloga, bio na ivici sukoba.

„ROSU zna kako su mogli da izginu. Sve dok budem na ovoj funkciji, trudiću se da ni sa kim ne ratujem. Ako to ne bude bilo moguće, svakako da ću kao vrhovni komandant preuzeti odgovornost za svaku svoju odluku“, kazao je Nikolić.

Na pitanje novinara da li to znači da je Srbija spremna hipotetički da pošalje svoju vojsku na Kosovo, Nikolić je odgovorio:

„Ako budu ubijani Srbi, da, ne samo vojska, svi ćemo da idemo. Evo, ja ću da idem prvi. Nije mi prvi put“.

Bojan Stojanović, docent na FPN u Beogradu za RSE ovako komentariše tu Nikolićevu izjavu:

„Prosto, izjava deluje potpuno zastrašujuće jer prosto govori o tome da danas ili sutra može da izbije rat. S moje tačke gledišta, to je jedna nedopustiva izjava od strane predsednika Nikolića“, ocenjuje Stojanović.

Svetske agencije javile su da je voz proizveden u Rusiji i da je bogato ukrašen srpskim nacionalnim i verskim motivima, freskama, kao i da je na 20 stranih jezika, uključujući albanski, na vozu napisano "Kosovo je Srbija".

Marko Đurić, šef Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da to ne smatra nikakvom provokacijom.

Tog mišljenja nije Boban Stojanović, koji za RSE kaže da ne zna odakle je potekla i čemu služi ideja da se jedan takav voz uputi na Kosovo.

„Zaista mi deluje kao jedna vrsta provokacije koju je Vlada Srbije organizovala potpuno bespotrebno slanjem voza na kome je na dvadeset jezika ispisano „Kosovo je Srbija“, a čija unutrašnjost je pokrivena verskom ikonografijom. Dakle, to nije bio običan voz. Uprkos tome ono što naša vlada govori da je to provokacija Prištine jer nismo poslali tenk već običan voz. To nije običan voz. Koliko znam, voz Kraljevo-Kosovska Mitrovica saobraća svaki dan i to je normalan voz, bez ikakve ikonografije viđene na ovom „promo vozu“. Mislim da je to bespotrebno urađeno i da je zaoštrena situacija bez ikakvih osnova“, kaže Stojanović.





On ističe da je vlast u Srbiji morala znati da će proizvesti problem i da će to Prištini delovati kao provokacija. Upitan šta je bio cilj da se tako dekorisan voz pošalje na Kosovo Stojanović kaže:

„Pitanje je šta je bio cilj – da li da se isprovocira vlast u Prištini i naprave problemi sa njima ili je taj voz bio namenjen za neke unutrašnje potrebe Srbije, ne samo predizborne. Mi imamo ovakve situacije gde se diže tenzija gotovo na mesečnom nivou, gde se građani mobilizuju ili im se odvlači pažnja na drugu stranu od svakodnevnih problema. To, dakle, nije prvi put sada. Meni deluje tako da su verovatno oba cilja bila u igri“, ocenjuje Bojan Stojanović za naš radio.

Podsetimo, premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u subotu uveče tokom pauze hitno sazvane vanredne sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, da je dao nalog da se voz zaustavi da bi se sačuvali životi građana i sprečio sukob širih razmera. Naveo je da su specijalne snage Albanaca pokušale da miniraju prugu i da su Albanci poslali bez dozvole NATO i bilo čijeg odobrenja 17 blindiranih vozila tipa "Kobra" sa specijalnim jedinicama ROSU na sever Kosova "sa željom da isprovociraju sukob" i da počne sukob širih razmera na tom delu teritorije.

Vučić je upozorio kosovske Albance da ni ne pokušaju da napadnu oružjem Srbe na Kosovu jer Srbija to neće dozvoliti.





„Onaj ko pomisli da interveniše protiv Srba i da ubija Srbe, ima moju poslednju molbu da to ne čini. I neka vrlo dobro razumeju šta sam im poručio. Moja molba je da ne ubijaju Srbe pošto ćemo morati da zaštitimo svoj narod“, poručio je Vučić.

Podsetimo, on je rekao da je razgovarao da šeficom spoljne i bezbednosne politike EU Federikom Mogerini, kao i da je obavestio ambasadora Ruske federacije Aleksandra Čepurina. Najavio je da će o tome obavestiti i Kinu i SAD.

Iz voza je, kako su preneli mediji, u Raški izašao Miša Vacić, bivši lider desnog ekstremističkog pokreta "1389". On je novinarima delio vizitkarte na kojima piše da je savetnik šefa Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i rekao da su mu ulazak na Kosovo zabranili organi iz Prištine, kao službeniku Vlade Srbije, a da je izašao kako bi omogućio da voz stigne do Mitrovice