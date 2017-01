Severna Mitrovica: Protest Srba zbog voza

U Severnoj Mitrovici održan je protest Srba zbog "pokušaja ugnjetavanja i zastrašivanja Srba na severu Kosova".



Demonstranti su nosili srpske zastave i zastave „Trepče“, a primećeno je i nekoliko transparenata na kojima je stajalo „UCK=EU“.





Srbi su protestovali nakon sto u subotu nije omogućen dolazak voza iz Beograda u Severnu Mitrovicu i jer su na sever Kosova upućeni pripadnici specijalne kosovske policije ROSU.



Ispred Kancelarije za Kosovo Vlade Republike Srbije obratio se pomoćnik direktora Marka Đurića, Petar Petković, rekavši da su se “okupili da izraze snažno i jedinstveno protest zbog namere Prištine da izazove nemire koji je trebalo da prerastu u sukobe širokih razmera”.



Zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović rekao je da na skupu „govori kao Srbin iz Gračanice, koji će do kraja života tu živeti“ i poručio Albancima da „ne smeju da zaborave to da se Srbi nikada nisu plašili“.



“Zaboravili su čak i neke svoje sopstvene mudrosti koje su sami govorili. Zaboravili su da nas ne teraju u očaj, jer albanska poslovica iz Peći kaže, čuvaj se očajne srpske puške, to je ta koja ubija. Ne terajte nas u očaj, jer nam je očaja dosta, jer nam je dosta straha, jer nam je dosta pretnji imi tako ne želimo da živimo”, poručio je Stojanović.

Ministar za povratak u Vladi Kosova Dalibor Jevtić, rekao je da slobodu žele da brane na miran i dostojanstven način i poručio Prištini da “prestanu da napadaju i ćute kada se napadaju Srbi, ne osuđujući to”.



Predsednici Privemenih organa Opština sa severa Kosova koje Priština smatra ilegalnim, govorili su na protestu.

Predsednik “Privremenog organa Opštine Kosovska Mitrovica“ Aleksandar Spirić rekao je da su se okupili da “iskažu svoju odlučnost da ostaju na svojim vekovnim ognjištima” i da je “u subotu izbegnut sukob većih razmera samo zbog razumne odluke predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića čime je on pokazao da naša misija nema provokativnu notu, već je usmerena miru, stabilnosti i povezivanju” rekao je Spirić.

Predsednik “Privremenog organa Opštine Leposavić” Zoran Todić rekao je da su “namere Prištine jasne da uruši mir i krhku stabilnost na ovim prostorima” i da su se okupili da jasno poruče “političkoj eliti u Prištini i njihovim mentorima da se u budućnosti uzdrže od ovakvih poteza kako ne bi došlo do narušavanja bezbednosti i ugrožavanja slobode srpskog naroda na Kosovu”.

Milan Savić, predsednik studentske konferencije Univerziteta Srbije rekao je da su subotnji događaji pokazali “koliko smo zapravo razdvojeni i da nas deli jaz mnogo dublji i širi od Ibra, narastao toliko da ga više nijedan most ne može premostiti”.

Skup je nakon sat vremena završen, a okupljeni su se mirno razišli.