Dačić: Albanski političari spremni na sve, pa i na terorizam

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija ima informacije da se u albanskoj dijaspori planira zauzimanje nekog od diplomatsko-konzularnih predstavništava Srbije u SAD ili u Evropi, kako bi se Srbija prinudila da odustane od zahtjeva za suđenje bivšem kosovskom premijeru Ramušu Haradinaju.



Dačić je izjavio da su s tim obavještajnim saznanjima upoznate policije i sigurnosne službe tih zemalja i sva diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova



"To pokazuje na šta su sve albanski političari spremni - pa čak i na terorizam", rekao je Dačić.



Šef srbijanske diplomatije je rekao da Srbija upozorava sve zemlje da su odgovorne za sigurnost diplomatskih predstavništva i da "albanskim političarima skreće pažnju da se ne igraju vatrom".



"Srbija neće odustati od gonjenja Haradinaja, niti bilo koga ko je počinio zločine protiv srpskog naroda. I srpski narod, kao i svaki drugi, zaslužuje pravdu", rekao je Dačić.



Dačić je rekao da izjava ministra vanjskih poslova Albanije Ditmira Bušatija, koji je rekao da poslije hapšenja Haradinaja treba revidirati dijalog Beograda i Prištine, pokazuje da je suština albanske politike da su zločini protiv Srba dozvoljeni i da je dijalog samo u cilju daljeg afirmisanja kosovske nezavisnosti.



Šef srbijanske diplomatije je rekao da je to "uvreda za sve žrtve OVK-a, zbog čijih zločina je nedavno osnovan i Specijalni sud".



"Srbija jeste za konstruktivni dijalog, ali se ne plaši i ne dozvoljava da je niko uslovljava i ponižava. Uvrede na račun Aleksandra Vučića, zbog stava o Haradinaju, pokazuju koliko Albaniji nije stalo do dobrih odnosa sa Srbijom‎. Ako Vučić, kako kaže Bušati, živi u prošlosti, u kakvom li tamnom vilajetu žive albanski političari u Albaniji i na Kosovu? Zato su rešili da daju nalog albanskoj emigraciji da demonstrira ispred naših i francuskih diplomatsko-konzularnih predstavništava u svetu, kao što su danas učinili u Njujorku", rekao je Dačić.