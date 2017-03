Provera vojne sposobnosti Srbije u predizborno vreme

Provera operativnih sposobnosti dela Vojske Srbije, po naređenju ministra odbrane i po odluci predsednika Republike počela je 7. marta i trajaće tri dana na više lokacija u Srbiji. Da je ova provera deo redovnih periodičnih aktivnosti Vojske tvrde srpski i vojni zvaničnici, ali analitičari su skloniji mišljenju da je reč o medijskoj izbornoj kampanji.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, reč je o vanrednom, nenajavljenom, terenskom inspekcijskom nadozoru operativnih sposobnosti dela snaga za hitno reagovanje.

Provera operativnih sposobnosti počela je davanjem uzbune iz Operativnog centra sistema odbrane, kojoj su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković.



Premijer Aleksandar Vučić, koji je i predsednički kandidat Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera, rekao je da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije nije nešto neuobičajeno.

"To je uobičajena provera, sprovodi se u skladu sa planovima koje imamo. To je potpuno normalno i ništa više od toga", kazao je Vučić na konferenciji za novinare na Kopaoniku.

Iako se radi o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad delom snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, u pitanju je redovna aktivnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić.

„Inspekcijski nadzor nad jedinicama Vojske Srbije, ustanovama Ministarstva odbrane, ali i lokalnom samoupravom i privrednim subjektima države Srbije koji su od vitalnog značaja za odbranu zemlje redovno se sprovode. Prošle godine imali smo više od 120 realizovanih inspekcijskih nadzora, tako da je ovo redovna aktivnost, a cilj nam je da se proveri spremnost jedinica dela snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, da u najkraćem mogućem roku odgovore na postavljene zadatke, koji su u sklopu već unapred predviđenih scenarija krizne situacije“, rekao nam je Krivokapić.



Ministar odbrane i načelnik Generalštaba prate vanrednu kontrolu, a u sredu rano ujutro su na aerodromu Batajnica proveravali spremnost Vojne policije i i Specijalne brigade za izvršavanje specijalnih dejstava.

Nisu, međutim, svi mišljenja da je reč o uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela Vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborno-medijske kampanje.

„Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije ništa sporno. Međutim, u ovom trenutku čudno je što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande, ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kakvo je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle, u funkciji da se poruči da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnost“, kaže Dimitrijević i dodaje:

„Suštinski, to nije sporno, Vojska i treba da bude spremna za tako nešto, međutim, u ovom trenutku ja to shvatam kao čin više nekakvog medijskog upozorenja, gotovo da nemam pravu reč kako to protumačiti. Da je ugrožena bezbednost zemlje, onda bi to moglo da bude u funkciji odvraćanja. Ja, međutim, nisam nigde našao da je Srbija ugrožena. Dakle, ovo se može staviti u kontekst priča o nestabilnoj situaciji u regionu i u poruke da smo spremni, uslovno rečeno, za svaku vrstu izazova“, zaključuje Aleksandar Dimitrijević.



I vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za lokalne medije da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost, zbog koje niko ne treba da bude zabrinut, ali da je problem što se ta aktivnost, kako je ocenio, zloupotrebljava u medijske svrhe promocije ministra odbrane.

Podsetio je da je provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije rađena i ranije, ali da to nije prezentovano u javnosti "jer i ne treba da bude".