Osuđivani kriminalci vežbaju gađanje u streljani Vojske Srbije, dok sa druge strane policajci sa uličnih protesta državu upozoravaju na to da su glineni golubovi.

To bi mogao biti svojevrsni kroki o srpskoj vojsci i policiji – imajući u vidu krivičnu prijavu koju je Vojni sindikat podneo protiv dva oficira, ali i nedavni policijski protest u Novom Sadu. Ministarstva odbrane i policije najavila su reakciju, ukoliko istraga ukaže na krivicu nadležnih.

Još se ne stišavaju strasti posle objavljivanja delova krivične prijave Vojnog sindikata Srbije protiv neimenovanog brigadnog generala i potpukovnika Vojske Srbije. Kako u tom sindikatu tvrde, dvojica oficira su osim finansijskih zloupotreba koje su izvršili, osobama iz “kriminogene sredine” omogućili da koriste strelište i municiju Vojske Srbije.

“Tu krivičnu prijavu su inicirali pripadnici jedinice u kojoj se sve to dešava. Oni su se u proteklom periodu obraćali organima i sistemu odbrane, koji su zaduženi da tako nešto spreče. S obzirom na to da je sistem odbrane na to bio imun, da je ćutao, oni su nam se obratili. Na to imaju pravo. Imajući u vidu da je sada javnost sa time upoznata mislim da će to biti odrađeno u skladu sa zakonom. Da će ti ljudi biti procesuirani, jer takvim ljudima sigurno nije mesto u sistemu odbrane”, objašnjava za RSE Novica Antić predsednik Vojnog sindikata Srbije.

Ta organizacija nije želela da obelodani imena osoba koje su se, kako tvrde, nezakonito koristile vojnim resursima – odnosno prema nepotvrđenim informacijama čak isprobavale novo ručno vojno naoružanje.

Mediji su međutim, rukovodeći se njihovim navedenim nadimcima, objavili da se radi o Aleksandru Stankoviću – osuđivanom i u međuvremenu ubijenom kriminalcu, Veljku Belivuku, koji tek što je pritvoren zbog sumnje da je protekle nedelje počinio jedno ubistvo i oficiru Žandarmerije Nenadu Vučkoviću, koga mediji povezuju sa navijačkim i kriminalnim miljeom.

Povodom tvrdnji vojnih sindikalaca Ministarstvo odbrane se oglasilo jednim šturim saopštenjem.

“Ministarstvo odbrane podseća na proceduru podnošenja disciplinskih i krivičnih prijava i postavlja opravdano pitanje zašto se do sada ćutalo o navodnim zloupotrebama. Ministarstvo odbrane će kao i uvek maksimalno sarađivati sa nadležnim organima u utvrđivanju istine i naglašava da niko neće biti zaštićen pred zakonom ukoliko se krivica utvrdi”, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

To međutim nije bio slučaj navodi Novica Antić, jer na ovaj konkretan nadležnima ukazuju već mesecima.

“Imamo i dokaze da je sistem za to znao. Sama činjenica i pitanje koje su oni postavili – kako je sada tako nešto isplivalo na površinu je zapravo slika onoga na šta ukazujemo sve ove dane i zbog čega organizujemo proteste na ulicama”, naglašava Antić.

Prijavu kojom se pripadnik Žandarmerije dovodi u vezu sa kriminalcima ispitaće policija, poručio je Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova.

“Ako je bilo nekih zloupotreba vezanih za vojsku pretpostavljam da kolege iz Vojne bezbednosti to ispituju i istražuju. Mi nemamo istragu te vrste. Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, sve ono što bude navedeno kao problem – ako bude u bilo kakvoj predstavci navedeno da postoji krivično delo koje je izvršio bilo koji pripadnik MUP-a, nemamo nikakav problem da procesuiramo te ljude i ispitamo njihovu umešanost u krivična dela”, rekao je Stefanović.

I dok deo policajaca protestuje upozoravajući državu da su im glave u torbi, a pripadnici vojske ukazuju da žive na ivici egzistencije - ljudi označeni kao pripadnici kriminalnog miljea šepure se po objektima Vojske Srbije. Kako je to moguće i ko im to obezbeđuje?

“Postoje uvek neki lični kontakti, ali i postoji i mogućnost da je neko nekome naredio i da je s obzirom na poziciju u sistemu bio dovoljno upečatljiv svojim autoritetom pa je zbog toga hijearhija sledila ono što joj je rečeno. Procedure su vrlo jednostavne: postoji kapija da biste utvrdili selekciju. Ne može bilo ko sa ulice da uđe u vojni objekat, a ovde doslovce su kriminalne strukture ušle u vojni objekat i to na vrlo osetljivu tačku”, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.

Ovakav sled događaja inicira pitanje u kojoj meri su kriminalizovane strukture vojske i ko za tako nešto snosi odgovornost. U Vojnom sindikatu tvrde da se ne radi o masovnoj pojavi, već je reč o pojedinačnim slučajevima, koji moraju biti procesuirani.

“Ako bi postojala volja u sistemu, s obzirom na to da je većina časnih i poštenih pripadnika Vojske koji služe verno svojoj državi, mislimo da bi tako nešto vrlo lako moglo da se suzbije i da se sistem odbrane očisti od takvih ljudi. Šteta koju oni čine takvim svojim postupanjem je značajna”, navodi Novica Antić iz Vojnog sindikata Srbije.

Trenutna realnost je međutim, da vojska deli sudbinu čitavog društva koje je poslednjih decenija pretrpelo ozbiljnu štetu, zaključuje vojni analitičar Aleksandar Radić.

“Koje je duboko potonulo u jedan haos. U sistemu vrednost u kome su kriminalci neka vrsta selebritija – zvezda. Nažalost očigledno je da Vojska nije pokazala dovoljno otpornosti i imuniteta na takav opšti smer u društvu”, smatra Radić.

Upravo na isti problem samo dan ranije upozorilo je oko dvesta policajaca na protestu u Novom Sadu zahtevajući zaštitu od države i tražeći od javnosti i medija da kriminalce ne promovišu u heroje.