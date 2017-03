Nakon Trampovog govora ostaje neizvesnost u spoljnoj politici

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je nagovestio snažnu podršku NATO i pozvao na veliko povećanje izdvajanja za odbranu u skladu sa obećanjem o “obnovi američkog duha”. Najavio je i velike investicije u infrastrukturu. Međutim, nije pominjao mnoga spoljnopolitička pitanja, kao što su odnosi sa Rusijom i Kinom, što po mišljenju analitičara može izazvati dodatnu neizvesnost kod američkih saveznika.

U prvom obraćanju Kongresu, Tramp je ponovio mnoga od svojih obećanja iz izborne kampanje fokusirajući se pre svega na domaća pitanja. Prema njegovim rečima, američki gradovi su zapostavljeni, radnici trpe, drastično su povećani troškovi za zdravstvo, infrastruktura se urušava a jača kriminal za koji je optužio imigrnate.

Tramp je naredio Ministarstvu za unutrašanju bezbednost da osnuje kancelariju koja bi se bavila žrtvama kriminalnih dela koja su počinili imigranti. Kancelarije će se zvati "VOICE" (Victims of immigration crime engagement).

On je rekao da SAD mora da podržava primenu zakona i da podrži žrtve kriminala. Nova kancelarija će, kako je naglasio, dati glas ljudima koje igorišu mediji i "ućutkuju specijalni interesi".

Zatražio je od Kongresa da odobri ulaganje od 1.000 milijardi dolara u cilju obnove infrastrukture i otvaranja miliona radnih mesta.

Plan za uništenja terorista

Tramp se osvrnuo i na nekoliko spoljnopolitičkih pitanja, ponovo pozivajući na uništanje “radikalnog islamskog terorizma”, pre svega militanata “Islamske države”, a ponovio je i da će izgraditi zid duž američko-meksičke granice.

“Naložio sam Ministarstvu odbrane da pripremi plan za uništavanje IDIL – mreže odmetnutih divljaka koji ubijaju muslimane i hrišćane; muškarce, žene i decu svih vera i uverenja. Sarađivaćemo sa našim saveznicima, uključujući i iz islamskog sveta, kako bismo zatrli ovo zlo na našoj planeti”, istakao je Tramp.

"Svedoci smo terorističkih napada od Bostona do Pentagona, čak i Svetskog trgovinskog centra, zatim u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj i svuda u svetu. Nesmotreno je dozvoliti nekontrolisan ulazak u SAD iz zemalja u kojima nije moguća adekvatna provera”, dodao je američki predsednik.

Među gostima je bila i udovica pripadnika specijalne jedinice “mornaričke foke”, koji je poginuo prošlog meseca tokom u operaciji u Jemenu. Ona je plakala dok joj je Tramp odao priznanje, nakon čega je usledio najduži aplauz u Kongresu koji je trajao duže od minuta.

Privrženost NATO-u

Tramp je tokom predizborne kampanje doveo u pitanje privrženost SAD ključnom principu NATO-a: da se napad na jednu od njegovih članica tretira kao napad na celu Alijansu.



To je zabrinulo mnoge članice bloka. Zbog toga je tokom jednočasovnog govora u Kongresu Tramp nastojao da ih uveri u privrženost SAD Alijansi. Međutim, on je ponovio zahtev da njene članice moraju da preuzmu veći deo troškova nego do sada.

“Snažno podržavamo NATO čija je struktura iskovana tokom dva svetska rata u kojima je uništen fašizam, i Hladnog rata kada je poražen komunizam. Očekujemo od naših partnera da preuzmu diretknu i značajnu ulogu u strateškim i vojnim operacija kao i ravrnomerno preuzmu svoje deo troškova”, ističe Tramp.

Bez pominjanja Rusije, Kine i Sirije

Međutim, Tramp nije pominjao druga važna spoljnopolitička pitanja, kao što su odnosi sa Rusijom, sukobi u Ukrajini, rat u Siriji, te rastuće tenzije u odnosima sa Kinom.



U odgovoru opozicione Demokratske stranke bivši guverner Kentakija Stiv Bešir (Steve Beshear) optužio je predsednika SAD da “ignoriše pretnju našoj nacionalnoj bezbednosti od Rusije, koja nije naš prijatelj i nastoji da nas otuđi od saveznika”.

Bešir je takođe kritikovao Trampa zbog, kako je istakao, namere da liši Amerikance zdravstvenog osiguranja, nazivajući ga “šampionom Volstrita” odnosno da je u prijateljskim odnosima sa velikim kompanijama.

Džon Hadak (John Hudak), analitičar Instituta Brukings smatra da je Tramov pristup spoljnoj politici selektivan

“Imajući u vidu u kakvom svetu živimo, ne pomenuti Iran opširnije, već samo delimično sankcije protiv njega, zatim Rusiju, Kinu, Severnu Koreju – to pokazuje da on ignoriše mnoga krizna područja i pitanja na koja bi kao američki predsednik trebalo da ukaže”, smatra Džon Hadak (John Hudak), analitičar Instituta Brukings.

“Čini se da je selektivan prema spoljnoj politici te da nije izložio detaljniju poziciju svoje administracije”, ističe Hadak.

Prema njegovom mišljenju, izostanak fokusa na konkretna pitanja ili nedostatak koherente spoljne politike, verovatno će izazvati dodatnu neizvesnost.

Tramp se pridržavao uglavnom tema iz predizborne kampanje, koje analitičari podvode pod zajednički imenitelj “ekonomski nacionalizam” i da učini “Ameriku ponovo velikom”.

“Moj posao nije da predstavljam svet. Moj posao je da predstavljam SAD, ali svi znamo da je Americi bolje kada je manje sukoba, a ne više”, istakao je Tramp.

Kritike zbog smanjenja budžeta za spoljnu politiku

Tramp je započeo govor u optimističnom tonu, za razliku od nastupa tokom inauguracije kada je ukazao na mnoge probleme sa kojima se SAD suočavaju.

Osudio je nedavni vandalizam jevrejskih groblja kao i napad u Kanzasu na dvojicu imigranata iz Indije navodeći da je SAD "zemlja koja ujedinjeno stoji u osudi mržnje i zla u svim njihovim ružnim oblicima".



Trampov predlog budžeta je samo prvi korak u dugim pregovorima koji se očekuju u Kongresu. Iako njegovi republikanci imaju većinu u oba doma, pojedini kongresmeni iz njihovih redova su već kritikovali neke od predloga – kao što je smanjenje budžeta za američku diplomatiju i inostranu pomoć – čak 37 odsto. Republikanski senator Marko (Marco) Rubio kazao je da je pomoć drugim zemljama od presudnog značaja za američku bezbednost.

“Biće mnogo teže regrutovati nekoga za terorističke akcije protiv SAD ako je zahvaljući našoj zemlji uopšte uspeo da preživi.”

Mnogo mirniji u obraćanju nego do sada, Tramp je pokušao da povrati rejting izgubljen u prvom mesecu predsedništva, ocenjuju analitičari, a prenosi AP.

Svoje dosadašnje poteze, od kojih su mnogi naišli na kritiku, branio je probranim rečima i bez odstupanja od najavljenog scenarija, ali većina ideja je ostala ista, ocenjuje američka agencija.

Pomenuo je i zamenu za "Obamacare" koja uključuje medicinsku pokrivenost onima sa postojećim zdravstvenim tegobama, olakšanje poreza za srednju klasu, izmene obrazovnog sistema, plaćeno porodiljsko odsustvo.

Demokrate su tokom govora uglavnom sedele mirno, uz povremeni smeh, prenosi AP.