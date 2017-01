SAD: Ministarstvo će prihvatiti sudsku odluku o zabrani deportacije

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, koje je zaduženo za primenu mera donetih ukazom američkog predsednika Donalda Trampa, saopštilo je da će se povinovati naredbi federalnog suda koja ne dozvolja deportovanje putnika kojima nije odoboren ulazak u SAD, javio je CNN.

Taj stav ministarstvo je objavilo nakon što je njujorška federalna sutkinja En Doneli dozvolila privremeni boravak građanima sedam muslimanskih država koji su stigli u SAD, odnosno onima koji su sa validnim vizama bili u tranzitu, pošto im je bio zabranjen ulazak u tu zemlju.

Oni su bili odbijeni na osnovu Trampove naredbe o aktiviranju antimigrantskih mera i suspenziji američkih viza za građane Sirije, Irana, Iraka i drugih muslimanskih zemlja.

Sud je međutim prihvatio apelaciju koju je podnela nevladina organizacija Američka unija za građanske slobode u delu koji se odnosio na deportaciju osoba koje su već ušli na teritoriju SAD ili su bili u tranzitu, omogućivši im boravak do 90 dana.

Odluka suda ne znači da će osobama koje su se zatekle na aerodromima biti dozvoljen ulazak u SAD. Oni će najverovatnije biti prebačeni u imigracione centre gde će čekati novu odluku suda o tome da li je Trampova naredba suprotna ustavu SAD.

Odluka suda neće ništa značiti ni svim državljanima sedam zemalja koji već nisu pristigli u SAD jer im neće biti dozvoljeno da se ukrcaju na avione koji lete za SAD.

Nešto ranije Tramp je, govoreći o ukazu koji je stupio na snagu u petak ponovio da ne predstavlja nikakvu zabranu za muslimane – za šta ga je deo američke i svetske javnosti optužio.

“Prilično smo spremni, sve to glatko ide. Možete se uveriti u to na aerodromima. Bićemo vrlo striktni, a to ovoj državi fali već nekoliko godina”, poručio je Tramp.

Odluka koju je doneo u petak je, prema procenama, na aerodromima zadržala dvestotinak ljudi koji su pre putovanja upozoreni da im neće biti dozvoljen ulazak u SAD.

Takva odluka izazvala je nezadovoljstvo dela američke javnosti. Građani su se iz protesta okupljali na više lokacija – uključujući i međunarodni aerodrom u Njujorku JFK.

“Ovde sam zbog solidarnosti. Poručujem da su ovakav vid netolerancije i pokušaj da se spreči ulazak ljudi određene vere u našu zemlju neustavni. Protivim se tome”, rekao je jedan od okupljenih građana na protestu.

Nove mere, kako je obasnila nova američka administracija koju predvodi Donald Tramp, uvedene su kako bi se podigao stepen bezbednosti i umanjile terorističke pretnje.