Nemačke 'packe' Vučiću zbog Šljivančanina

Kakvu težinu ima najava Evropske narodne partije (EPP), čija je Srpska napredna stranka (SNS) pridružena članica, da će uputiti zahtev rukovodstvu SNS-a da se ogradi od ličnosti poput Veselina Šljivančanina, ratnog zločinca osuđenog u Hagu na 10 godina zatvora, koji je učestvovao na partijskoj tribini te stranke?

Najpre smo pokušali da dobijemo komentar iz SNS-a, ali nam je funkcioner te stranke i narodni poslanik Veroljub Arsić kratko rekao:

"Ono što treba da bude unutarstranački stav ne iznosimo u medijima. Kad stranka zauzme stav, onda možemo da dajemo komentar."

Višeg saradnika Veća za politiku i demokratizaciju iz Berlina Bodu Webera čudi najavljena reakcija Evropske narodne partije na lokalni incident na tribini u Beški, kada su pripadnici Inicijatove mladih za ljudska prava protestovali zbog prisustva ratnog zločinca i zbog toga dobili batine.

“Malo je neobično da na jedan lokalni incident EPP reaguje odmah. Pretpostavljam da je ovo izazvalo više pozornosti zbog podignutih tenzija među zemljama na Balkanu. Ovo se mora posmatrati u kontekstu zabrinutosti koja se javila i u krugovima EPP-a oko poslednjih dešavanja na Zapadnom Balkanu. Biće zanimljivo videti kakva će biti reakcija SNS-a. Ograđivanje od gospodina Šljivančanina je neobično konkretan zahtev, odnosno želja koja je izražena od strane EPP-a, pa će baš zato biti zanimljivo posmatrati kakve će biti reakcije", kaže Weber.

On ne očekuje ozbiljnije problem po SNS, jer, kaže, treba mnogo toga da se desi da bi bile preduzete neke mere, poput sankcija.

"To pogotovo važi za EPP koja nije reagovala na neka puno ozbiljnija, važnija dešavanja kod nekih svojih članova", kaže Weber.

Do sada se nije događalo da EPP izvrši pritisak na svoju članicu, čak ni kad su u pitanju evidentna krupna kršenja ljudskih prava, na primer od strane vladajuće partije u Mađarskoj, primećuje i novinar nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević. Tim više, smatra on, ovo upozorenje treba ozbiljno shvatiti.

"Javna kritika SNS-u i Aleksandru Vučiću praktično tek što su primljeni je pomalo neuobičajena za ‘modus operandi’ EPP-a i ja bih rekao da se ovde daje veoma jasan signal premijeru da je stigao do neke granice posle koje se kršenje nekih osnovnih principa, pogotovo povlačenje nekih poteza koji bi mogli da izazovu destabilizaciju regiona, neće više tolerisati. I ne treba imati bilo kakvih iluzija u vezi sa time ko vuče konce u EPP-u, te konce definitivno vuče Angela Merkel i njena Hrišćansko demokratska unija (CDU). Tako da se ovo može tumačiti kao direktan signal iz Berlina", smatra Anastasijević.

Na pitanje kakvu reakciju naprednjaka očekuje, Anastasijević odgovara:

"Ja mislim da će oni samo pognuti glavu i ćutati kao dete koje dobilo ukor od razredne."

Fokus u pravom smeru

Sprska napredna stranka je novembra prošle godine postala pridružena članica Evropske narodne partije, to je najviši status koji može da ima partija iz zemlje koja nije članica EU.

Podsetimo, Evropska narodna partija je koalicija veoma jakih desnih stranaka koja ima najviše članica u Evropskom parlamentu, među kojima je vrlo uticajan Merkelov CDU. Iz te grupacije su i najviši evropski funkcioneri, od predsednika Evropskog parlamenta do predsednika Evropske komisije i predsednika Evropskog saveta. Dakle, reč je o najmoćnijoj političkoj grupaciji u Evropi.

Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je, s obzirom na mali uticaj domaćih nevladinih organizacija, dobro što reakcija stiže sa moćne evropske adrese.

“Mislim da je to korisno i da će to na neki način evropeizirati SNS. To je važno jer se fokus cele priče - ko je koga tukao i ko je šta rekao - preseljen na pravu stvar - da oni koji su osuđeni za ratne zločine ne treba da se pojavljuju na javnim tribinama i da govore, pogotovo u ime vladajuće partije", kaže Vesna Petrović.

Najviši funkcioneri SNS-a i države su optuživali za nasilje grupu aktivista Inicijative mladih za ljudska prava koji su protestovali na partijskoj tribini pa zbog toga, kako sami tvrde, dobili debele batine. Dakle, naprednjaci su se bavili incidentom braneći svoje članove, potpuno ignorišući pitanje šta traži jedan osuđeni ratni zločinac na javnoj tribini njihove stranke.