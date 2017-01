Lopata kao modni rekvizit

Zbog visine snežnog pokrivača i izuzetno niskih temperatura u vanrednoj situaciji je 13 opština u Srbiji. Problema ima najviše u južnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, ali i na zapadu zemlje. Zbog neočišćenog snega na ulicama delovi glavnog grada su povremeno bili zakrčeni. Na rekama okovanim ledom je uvedena zabrana saboraćaja, a štete zbog toga su velike.

Do sada zbog teških vremenskih uslova evakuisano više od 130 osoba, izjavio je zamenik načelnik Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Boban Stevanović.

"Iz smetova je izvučeno više od 73 vozila. Samo tokom noći između utorka i srede smo imali četiri intervencije u domenu pružanja pomoći i asistencije odgovarajućim medicinskim službama", kaže Stevanović.

I dalje nedostupna neka sela u ivanjičkom kraju

Štab za vanredne situacije opštine Gadžin Han proglasio je zbog snega vanrednu situaciju na delu opštinske teritorije, u selima Gare i Ličje. U utorak uveče je vanredno stranje uvedeno u Ivanjici zbog niskih temperatura koje su na Goliji bile i do minus 28 stepeni. Pojedina sela danima su odsečena, a školski raspust je produžen.

U ivanjičkom kraju sneg i niske temperature naročito prave probleme u golijskim selima Devići, Smiljevac, Kovilje, Vionica, Bojovići, Vasiljevići. Temperatura je bila i do minus 25 stepena, a snežni smetovi su u pojedinim selima preko dva metra. Putevi su neprohodni, đaci nisu mogli do škola, tako da je i u Ivanjici produžen raspust.

Vanredno stanje je uvedeno zbog nekoliko velikih problema, kaže Momčilo Mitrović, zamenik predsednika opštine Ivanjica.

"Nisu probijeni svi putni pravci nekategorisanih puteva kojima se odvija đački prevoz i kojima đaci treba da stignu do škole. Kanalizaciona i vodovodna mreža u svim seoskim školama je zaleđena, tako da nema adekvatnih uslova za obavljanje nastave. Naše ekipe za čišćenje snega su već tri dana na terenu, dan i noć. Ne prestajemo da se borimo kako bi probili snežne nanose koji su u pojedinim selima do tri i po metra", navodi Mitrović.

Mitrović dodaje da, uprkos brojnoj mehanizaciji koja je na terenu, službe nisu uspele da se probiju do svakog sela.

"Vanredno stanje smo proglasili na neodređeno vreme, nadam se da će trajati do vikenda, da će se stabilizovati vremenske prilike i onda ćemo ukinuti vanrednu sutuaciju. Kako sada stoje stvari, mislimo da će đaci od ponedeljka krenuti u školu, ukoliko ne bude novih većih snežnih padavina, ili ledenog talasa", ocenjuje Momčilo Mitrović.

Kako napojiti stoku zaleđenom vodom?

Desetine domaćinstava je već dve nedelje odsečeno od sveta. Veliki problem imaju domaćinstva koja se bave stočarstvom.

Milić Jaćović iz golijskog sela Vionica, zaselak Jaćovići, ima 30 krava. Ovo selo pripada mesnoj zajednici Devići, i do Devića pročišćen je put, a dalje ka vrhu Golije, nije. Dionica je desetak kilometara udaljena od Devića i Milić strahuje kako će se snaći ako padne novi sneg. I sada su problem voda i hrana za stoku.

"Situacija je mnogo teška, zaleđeni su putevi i zavejani, zaleđena je voda. Ako sneg potraje, ne može seno da se prevuče od kotara do štala, i biće nezgodno. Mokri se stoka, nestaće mi sena, nemam blizu nikakvu rezervu, a pitanje je kako ću da ga dovučem, jer put nije pročišćen. Kad bi neko hteo samo malo da pročisti, ja bih prevezao seno, ali pitanje je da li i ko može da dođe do nas. Mnogo mi je teško, ali će biti još teže ako još napada sneg", reči su Jaćovića.



Zbog niskih temperatura u Ivanjici je došlo i do prekida u vodosnabdevanju, jer je bio zaledio glavni vodozahvat Kumanica. Ipak, radnici komunalnog preduzeća uspeli su brzo da normalizuju snabdevanje vodom.

Ni u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru škole neće raditi do 16. januara. U ovom kraju još je odsečeno oko 35 sela.

Ako sneg prestane da pada put do ovih sela biće pročišćen za dva dana, kaže Mikailo Kaličanin, zamenik predsednika opštine Sjenica.

A zbog niskih temperatura zaleđen je deo Pešterskog vodovoda koji vodom snabdeva Tutin i Sjenicu. Najviše muke imaju meštani Pešteri u selima Dolići, Boroštici, Uglu, Biocu, Cvrskom. Privatnoj farmi u Dolićima sa oko 200 grla krupne stoke Vojska Srbije je u sredu uputila dve cisterne vode.

"Druga sela ne možemo da snabdevamo cisternama, jer oni nemaju gde da čuvaju vodu", navodi Kaličanin.

Zijadin Turković iz Dolića žali se da mu je najveći problem napojiti 250 ovaca.

"Teško, teško. Katastrofa. Snijeg topimo da ih pojimo. Muka natjera sve. Za sebe kupimo vodu u prodavnici, a snijeg se topi da bi žene prale suđe. Druge nam nema", iskreno će Turković.

Rahman Fekić iz Štaba za vanredne situacije opštine Tutin za RSE kaže da je najteže na području Gornje Pešteri gde sela već peti dan dan nemaju vodu i da je ovde veliki problem žedna stoka. Ugroženo je blizu 10.000 grla.

Ekipe komunalnog preduzeća Tutina i Sjenice pokušavaju da osposobe deo zaleđenog Pešterskog vodovoda, ali posao otežavaju veoma niske temperature i visoki snežni nanosi.

Zbog niskih temperatura u Priboju u gradskom vodovodu lede vazdušni čepovi, pa u sredu oko 6.000 potrošača nema vodu.

Zavejani Beograd

Zbog snega koji je padao čitave noći u Beogradu se javni prevoz odvija otežano. Tokom prepodneva čak i najprometnije ulice i bulevari bili su nerašćišćeni, autobusi su kasnili, pa su pojedini građanima na stanicama čekali prevoz i duže od 40 minuta.

Beograđanka Ljiljana na posao u centru grada putuje iz naselja Lešće. Snežni dani za nju su daleko od zimske idile.

"Otkad je počelo ovo hladno vreme, moja autobus broj 35 ne polazi u 5.00 ujutro, kako je po redu vožnje planirano. Dođe oko 5.20 zaleđena, prljava... Katastrofa... Jutros je put kod Lešća bio očišćen, ali kad sam došla ovde u centar je bilo katastrofa. Čujem da ljudi pričaju da se grad uopšte nije čistio", priča nam Ljiljana.

Dolazak na posao bio je pravi podvig i za Dragana.

"Čekao sam autobud od 9.00 do 9.30. Gore kod mene na Slanačkom putu je čistije nego ovde u Bulevaru despota Stefana, u centru", ukazuje Dragan.



Zbog neraščišćenog snega, nekoliko prigradskih linija u Beogradu je skraćeno, a okretnica autobusa u centru grada na Zelenom vencu bila je jutros sat vremena blokirana.

Dok deo javnosti ima utisak da gradske službe ovog puta nisu dorasle zadatku i očistile grad od snega, gradski čelnici tvrde da grad, uprkos teškim vremenskim uslovima – funkicioniše.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da su sve službe na terenu.

"Sve naše zimske službe su na ulicama. Do kraja dana ćemo očistiti potpuno, 'do crnog', ulice prvog prioriteta. Ali, kažem, nakon 20 sati neprekidnih padavina, grad funkcioniše", rekao je Mali.

Za predsednika Skupštine grada Nikolu Nikodijevića ovakva situacija u gradu je uobičajena kada su ovako teški vremenski uslovi.

"Iste probleme imaju i drugi veliki, bogatiji gradovi. Još niko nije smislio sistem da hvata pahulje u letu", decidiran je Nikodijević.

Sa snežnim pahuljama se bore zaposleni u lokalima i prodavnicama koji od ranog jutra uklanjaju beli pokrivač ispred svojih objekata.

Za Milu, radnicu jedne pekare u centru grada, ovih dana lopata je neizbežan radni rekvizit.

"Na svakih 15 minuta izlazim da čistim sneg, a radim od pet ujutro. Putujem sa Umke. Trebalo mi je sat vremena da dođem. Put nije bio očišćen", ističe Mila.

U Gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd navode da problema sa prevozom ima mnogo, te da će tako ostati sve dok se sneg potpuno ne očisti sa puta.

U Putevima Beograd kažu da u svim delovima grada ima "sporadičnih problema" i da oni rade bez prekida, te da čiste ulice prvog prioriteta. Ova služba najavljuje da će tek po prestanku padavina početi da čisti ulice drugog prioriteta.

Do tada, stanovnicima Beograda ostaje da se, osim toplom garderobom, pre izlaska na ulicu opreme i velikim strpljenjem.

Brodovi u ledu, štete velike

Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da se saobraćaj na autoputevima u Srbiji odvija normalno. I aerodromi u Beogradu i Nišu funkcionišu, a u železničkom saobraćaju nema većih poremećaja usled niskih temperatura i snega, navodi se u saopštenju.

Na svim rekama u Srbiji i dalje je na snazi zabrana plovidbe, a zbog leda na Dunavu i Savi zarobljeno je oko 60 brodova, koji zbog toga trpe velike štete.

Nadležni ističu, da je u ovakvim vremenskim neprilikama najvažnija bezbednost posada i da će zabrana plovidbe potrajati dok se uslovi za rečni saobraćaj ne poprave.

Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, kaže za RSE da je u ovakvim situacijama na prvom mestu bezbednost posada, a da su štete, iako velike, u drugom planu.

"Prema podacima sa Rečnih informacionih servisa, od 8. januara, kada smo obustavili plovidbu, imamo pod obustavom oko 60 plovila na srpskom sektoru Dunava i Save. Ako se zna da su prosečni dnevni troškovi rada brodova oko hiljadu evra, kada ih imate 60, to je dnevni gubitak od 60.000 evra. Međutim, to je vanredna sitacija i brodari takve gubitke planiraju u svom poslovanju", kaže Kovačević.



I Branislav Vajda, predsednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije, ističe za RSE da je odluka o zabrani rečnog saobraćaja opravdana jer "u ovako ekstremnim vremenskim uslovima posadama i brodovima prete brojne opasnosti".

"To je dobra mera, zbog toga što je led krenuo i može da izazove brojne probleme, nepredviđene situacije i oštećenja, kao što smo videli da je kod Bogojeva krenulo par barži koje su udarile u most. Najveća opasnost je, naravno, kod gradova u kojima su mostovi, zbog toga što se tu stvaraju ledeni čepovi. Juče je, videli smo, brod 'Sloga', gurač iz Novog Sada, polomio led kod novog mosta koji se gradi u tom gradu i probio čep, ali to nije dovoljno za bezbednu plovidbu", naglašava Vajda.

Zbog toga će, prema Kovačevićevim rečima, obustava plovidbе ostati na snazi dok sе nе stvorе uslovi za nеsmеtan rečni saobraćaj, a u međuvremenu, aktiviran je i prvi ledolomac.

"Ministarstvo je u utorak donelo odluku o aktiviranju ledolomca 'Greben', koji je počeo da razbija led od Hidrocentrale 'Đerdap 1' pa sve do izlaska iz 'Kazana' u Đerdapskoj klisuri. U principu, nemamo nikakvih vanrednih situacija. Imali smo jedan tanker koji je juče, uzvodno od novosadskog sektora mostova, bio jedno vreme na sidru, ali je danas brod 'Sloga' uspeo da se probije do njega. Članovi posade su sklonjeni sa tankera, a on je privezan uz jedan pristan, tako da je i ta situacija rešena", precizira Kovačević.

Nakon Srbije, iz bezbednosnih razloga, zabranu plovidbe Dunavom i Savom donele su i sve zemlje u okruženju tako da je plovidba južnim tokom Dunava potpuno obustavljena.

Na tekstu sarađivali: Danica Gudurić, Novka Ilić i Branko Vučković