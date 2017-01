Zašto su srpski policajci bili ilegalno u Potočarima?

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a Srbije, V.T. i M. D., koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. godine, kada je napadnut. Advokat i bivši ministar policije Boža Prelević za RSE kaže da je taj postupak skandalozan i da nije mogao biti sproveden bez pritiska na pravosuđe.

Predsednik Sindikata policije "Sloga" Dragan Žebeljan naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović a da je, prema saznanjima advokata, predmet proglašen tajnim, što znači da ono o čemu se govorilo prilikom saslušanja ne može biti objavljeno.

Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu koje će sprovesti istragu protiv njih, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor da ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, rekla je portparolka Suda Bojana Stanković.

Prelević za RSE kaže da je odluka o pritvoru skandalozna i da nije mogla biti donesena bez pritiska na sud.

"Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio je da odredi pritvor ljudima koji su nešto napisali i dostavili Ministarstvu unutrašnjih poslova. To se ne određuje bez pritiska na Sud i mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda. I to je taj njihov izbor u pravosuđu. Znači, imate nekoga ko je pre više meseci nešto napisao i tu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim licima. E, sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor!", ukazuje Prelević.

Represija ili vladavina prava

Boža Prelević ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija, a ne vladavina prava.

"Da je postojala vladavina prava, oni pod tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda treba da razbijemo ogledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv što su ti ljudi bili u Bosni na način koji je suprotan zakonu", reči su Prelevića.

U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja:

"Kako ste mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu. To nije moglo po međunarodnim ugovorima. Pa se iz toga onda rodio problem, a ne iz toga kako su oni otišli bez službenih legitimacija. Pa, oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak i BiH nije bio po zakonu."

Regionalni mediji su preneli da su privedeni V.T. i M.D. koji su ranije radili u Upravi kriminalističke policije u Odeljenju za opservaciju i dokumentovanje.

Osobi V. T. je, kako je objavljeno, prekinut radni odnos u disciplinskom postupku pre nekoliko meseci, dok osoba M.D. i dalje radi u Policijskoj upravi Pančevo.

Kako navode mediji, V.T. i M.D. su u izjavama za Al Džaziru Balkans 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici, po usmenom naređenju starešina, bez legitimacija i naoružanja, poslani na tajni zadatak u Potočare, 11. jula. 2015. godine, kada se dogodio napad na srpskog premijera.