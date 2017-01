Slučaj Pernar: Populizam na balkanski način

Populizam je prepoznat u Europi i svijetu kao ozbiljan problem. U Hrvatskoj ima posebnu varijantu u antisistemskoj stranci „Živi zid“, čiji zastupnici vrlo vješto koriste Sabor, društvene mreže i medije kao platformu za slanje svojih poruka, a najnovija ideja – agitiranje po školama – naišlo je na opću osudu.

Pred desetak dana saborska straža morala je iz saborske dvorane iznijeti zastupnike „Živog zida“ Ivana Vilibora Sinčića i Ivana Pernara. Njih dvojica i drugi njihovi kolege na svaki mogući način zloupotrebljavaju saborski poslovnik, govore predugo i o svemu i svačemu, obično dobro uočavaju probleme, ali redovito za njih ne nude rješenja. Svaku akciju snimaju i snimke sponzorirano završavaju na društvenim mrežama.

Međutim, kap koja je prelila čašu bilo je Pernarovo upadanje bez najave u više srednjih škola, ulaženje u razrede i prekidanje nastave, a potom i politički govori maloljetnicima, a sve to bez dogovora i dopuštenja ravnatelja ili učiteljskog vijeća tih škola.

Ravnateljica zagrebačke Hotelijersko-ugostiteljske škole Marija Rašan Križanac kaže:

„Ignorirao je portu škole, nije se zaustavio, samovoljno je ušao u razred što je nedopustivo u vrijeme nastave. Također je uvrijedio kolegicu koja je reagirala i zamolila ga da napusti nastavu.“

​Odmah je reagirala i pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić.

„Nitko, pa ni saborski zastupnik nema pravo pozivati djecu na bojkot nastave i pozivati ih da odustanu od jednog od svojih temeljnih prava, a to je pravo na obrazovanje. A ponajmanje saborski zastupnik, ali ni nitko drugi nema pravo na nedopušteno fotografiranje bez pristanka i objavljivanje fotografija na svom facebook profilu, jer je tu nedvosmisleno riječ o kršenju prava djeteta na privatnost“, kaže Milas Klarić.

Tri su škole prijavile Pernara. Zagrebačka policija istražuje slučajeve i po okončanju izvida proslijedit će ih Državnom odvjetništvu na dalje postupanje.

Populizam kojeg je Pernar u Hrvatskoj najeksponiraniji slučaj je globalni problem, ali na njega su utjecale i konkretne hrvatske prilike, kaže za naš program politički analitičar Jaroslav Pecnik:

„Gospodin Pernar je samo rezultat te jedne dugotrajne 25-godišnje krize, ne samo političke, nego i moralne, etičke, društvene, socijalne… Drugim riječima, svega onoga na čemu se ova država zasniva, a to je u velikoj mjeri ideologizirana laž, gdje nema velike razlike između bivše i ove države. I to Pernar zapravo sjajno koristi.“

Pecnik kaže kako Pernar i nije neki kapacitet, ali da će nakon njega doći pametniji demagozi, i ako im se ne ne stane na kraj, da će društvo završiti u nekom Orwellovom scenariju.

Pravobraniteljica Milas Klarić kaže kako se njezina institucija već godinama bezuspješno bori za uvođenje Građanskog odgoja u hrvatske srednje škole, koji bi naravno se bavio i temama populizma i političkih manipulacija. Jer, osim projekata entuzijasta, nečega poput Građanskog odgoja u hrvatskim srednjim školama - nema.

„Meni je to na neki način apsurdno, jer očekuje se da djeca do svoje osamnaeste godine ne dobiju ključne informacije o društvu u kojem žive, a onda sa osamnaest i jedan dan od njih očekujemo da budu punopravni ravnopravni građani u društvu. To je dakako nemoguće. Bojim se svog zaključka, a taj bi bio da se zapravo političke elite – bez obzira o kojima je riječ – libe uvođenja takvih sadržaja, jer izgleda da u ovoj zemlji na žalost možemo zaključiti da obrazovanje i misleći građani nisu prioritet“, zaključuje Milas Klarić.