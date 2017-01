Trump prihvaća izvještaje o upletenosti Rusije u izbore

Novoizabrani predsjednik SAD Donald Trump prihvaća zaključke američkih obavještajnih agencija da je Rusija stajala iza cyber napada, kazao je Reince Priebus, no budući šef osoblja Bijele kuće nije precizirao da li je to utjecalo na ishod izbora. Ovo je svojevrsni zaokret u odnosu na ranije Trumpove stavove, do kojeg je očito došlo pod pritiskom istaknutih republikanaca koji žele da Kremlj bude kažnjen za upletanje u izbore.

Trump je do sada bio vrlo skeptičan oko uloge Rusije i odbijao je reći da li se slaže sa obavještajnim tvrdnjama oko uplitanja Moskve u izbore.

Još u subotnjim postovima na Tweeteru je isticao da je unaprijeđenje odnosa sa Rusijom dobra stvar i da se oko toga ne slažu samo "glupi" ljudi.

Obrat je u nedjelju najavio budući šef osoblja Bijela kuće Priebus.

"Trump ne negira da su pojedinci u Rusiji bili iza određenih hakerskih aktivnosti. Trump prihvaća da su Rusija i pojedine grupe bile uključene u cyber napade na Sjedinjene Države. Prihvaća i činjenicu da su iza konkretnog slučaja stajali pojedinci i grupe iz Rusije", rekao je Priebus za Fox News .

Predsjednik Barack Obama u oproštajnom intervju za ABC News je ponovio svoj stav da je upletanje Rusije u američke predsjedničke izbore imalo utjecaja na ishod izbora, a upitan da li je u svom mandatu podcjenio ruskog predsjednika Vladimira Putina je odgovorio:

"Ne mislim da sam ga podcjenjivao, ali mislim da sam podcijenio stupanj u kojem - u ovom novom informatičkom dobu - moguće dezinformacije, hakiranje itd, mogu utjecati na naše otvoreno društvo, naš sustav, i kako se sve to uvlači u našu demokratsku praksu na jedan ubrzani način", kazao je Obama.

Neklasificiran izvještaj tajnih službi koji izrazvno optužuje ruskog predsjednika Vladimira Putina za uplitanje u izbore, i to u korist republikanskog kandidata, predstavljen je Trumpu prošli tjedan.

Pitanje je da li je ovaj Trumpov obrat povezan sa raspravom o novoj administraciji koja se očekuje u Kongresu.

Od utorka Senat počinje raspravu o Trumpovim kandidatima za istaknute državne funkcije. Očekuje se žestoka rasprava oko Jeffa Sessionsa koji je nominiran za glavnog tužioca, ali i o generalu Johnu Kellyu koji bi trebao biti prvi čovjek domovinske sigurnosti.

Demokrati se žale da je proces ubrzan. Etički komitet upozorava da nije primio niti nacrt imovinskih kartica nominranih koji bi se trebali pojaviti pred Kongresom. Mnogi od kandidata su bogati poslovni ljudi koji do sada nisu obavljali javnu funkciju.

U srijedu bi Donald Trump trebao održati dugo iščekivanu konferenciju za novinareu New Yorku. Posljednju je održao još u jeku izbore kampanje u julu.

Očekuje se da javnost obavijesti što će biti s njegovom poslovnom imperijom dok bude obavljao dužnost predsjednika. Ranije je obećao da će odstupiti iz Trump organizacije, ali sada bi trebao konkretno reći i kako će to učiniti.