Seksualno nasilje uživo

Mreža „Žene protiv nasilja“ Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu podnela je tužbu tražeći ukidanje rialiti emisije „Parovi“ koja se emituje na Televiziji Happy, sa nacionalnom frekvencijom, zbog slučaja seksualnog nasilja.

U toj organizaciji ističu da bi sporna emisija trebalo da bude ukinuta, a da televiziji koja emituje ovaj program treba oduzeti nacionalnu frekvenciju.

Niko od nadležnih nije reagovao na ovaj i druge slučajeve nasilja i seksualnog uznemiravanja žena u rialiti programima i svi peru ruke od takve kontaminacije u kojoj se vaspitavaju generacije mladih u Srbiji.

Radio Slobodna Evropa (RSE) nije dobila odgovor od Regulatornog tela za elektronske medije o ovom i sličnim slučajevima uznemiravanja u rialiti programima.

Kako je saopštila mreža „Žene protiv nasilja“, na portalu nacionalne TV Happy pre nekoliko dana objavljen je izveštaj o dešavanjima u rialiti programu „Parovi“ 1. marta, u kome se prikriva moguće izvršenje krivičnog dela pokušaja silovanja ili silovanja.

Kako se navodi, ova TV stanica je pokušaj silovanja jedne od učesnica okarakterisala kao „strastan odnos“, dok se iz priloženog videa, koji je u međuvremenu uklonjen sa YouTube kanala ove emisije, jasno vidi da se radi o pokušaju silovanja.

TV Happy, navodi se dalje u saopštenju „Žena protiv nasilja“, ide čak i korak dalje u svom izveštaju, navodeći da je učesnik između ostalog „pocepao majicu učesnici“, stavljajući tako nasilje u kontekst „strasnog odnosa“. „Žene protiv nasilja“, međutim, ističu da se iz video materijala jasno vidi da učesnik sve vreme fokusirano fizički nasrće na učesnicu, da je ona u tom odnosu pod fizičkom prisilom, da se otima, pokušava da pobegne od silovatelja, ali da joj niko nije pomogao.

Aleksandra Nestorov, koordinatorka mreže „Žene protiv nasilja“, kaže za RSE da je na sudu da utvrdi da li je reč o silovanju ili pokušaju silovanja, ali da je u svakom slučaju reč o aktu seksualnog zlostavljanja jedne od učesnica programa.

„U rialiti programu ’Parovi’ žene su ponižavane, fizički i seksualno zlostavljane i to svakodnevno gleda Srbija preko televizije Happy. Mi smo se više puta obraćale Regulatornom telu za elektronske medije (REM), ali nas oni uporno obaveštavaju da nisu nadležni za ono što se dešava u online prostoru, s obzirom da se takvi sadržaji emituju preko YouTube i drugih kanala ovog medija, i tako nas stalno odbijaju, govoreći da to nije njihova stvar. Ovog puta podnosimo krivičnu prijavu i videćemo na koji način će tužilaštvo i sud odreagovati i da li će i počinilac i oni koji su na neki način saučestvovali u tome biti kažnjeni. Ako se to dogodi, bio bi to veliki pomak“, kaže Nestorov i dodaje:

„Naš stav je da su i ta televizija i taj rialiti program odavno morali biti zabranjeni zato što stvaranje kulture muškog zlostavljanja žena i normalizacija takvog ponašanja kroz takav rialiti program donosi zastrašujuće rušenje vrednosti i nesagledive posledice po društvo, što nikako ne bi smeo da bude standard ni u Srbiji ni bilo gde u svetu.“

Na ovakve rialiti sadržaje nema nikakve reakcije države i društva, svi od njih peru ruke i to je ono što je najveći problem, ocenjuje za RSE potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić.

„Strašno je šta se uopšte događa u rialiti programima koji se emituju na ovdašnjim televizijama, strašno je u smislu da nema nikakve društvene reakcije, a da u onim slučajevima kada se nađu - bilo nevladine, bilo neke druge organizacije da ukažu na problem – svi peru ruke; nemoćno je navodno i sudstvo, nemoćni su istražitelji, nemoćna je policija, nemoćno je regulatorno telo.

To je strašan podatak o stanju u kome se nalazi društvo, prosto se stiče utisak da je nekome potrebno da ljudi na taj način budu sluđeni kako bi se njima lakše manipulisalo. Ja ne tvrdim da je to potrebno vlastima, ali ono što tvrdim jeste da su vlasti odgovorne što nema reakcija na takve događaje“, kaže Janjić i ističe:

„Čak i pod pretpostavkom da je reč o nečemu montiranom, dakle, da nije bilo stvarnog silovanja ili pokušaja silovanja, to je ponovo strašna poruka. Strašna je poruka jer se to odigravalo u rialiti programu, pred kamerama, kao silovanje, a na stranu to što, verovatno s pravom, nevladina mreža ’Žene protiv nasilja’ tvrdi da jeste bilo silovanje ili pokušaj silovanja.“

Nadležni organi – policija i pravosuđe – trebalo bi, zaključuje naš sagovornik, vrlo hitno da reaguju i da učine nešto tim povodom, ali on, nažalost, imajući u vidu prethodna iskustva, nije optimista da će se tako nešto dogoditi.