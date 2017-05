Prvi put na parlamentarno saslušanje zbog „Ljubije“

Po prvi put u Republici Srpskoj desilo se javno saslušanje unutar entiteskog parlamenta o prodaji državnog kapitala u jednom preduzeću. Za kupovinu 65 procenata akcija Rudnika željezne rude „Ljubija“ kompanija „Izrael investment grupa“ ponudila je 92 miliona maraka (oko 46 miliona evra), dok je "Arselor Mital" dao oko 30 miliona maraka (15 miliona evra) manju ponudu. Entitetska Vlada opredijelila se za izraelsku kompaniju, no u Odboru za privredu pri Narodnoj skupštini RS su odlučili da prije poslaničke rasprave čuju argumente Vlade i ponuđača.

„Jedino kako vidim pokušaj privatizacije rudnika željezne rude 'Ljubija' , u stvari kapitala Vlade RS u ovom akcionarskom društvu, kao udruženi zločinački pothvat ljudi iz Ministarstva sa potpuno nepoznatom grupom ljudi koji stoje iza nepostojećeg kapitala 'Izrael investment grupe', firme koja nema nikakve veze sa Izraelom, apsolutno nikakve, samo nosi njihovo ime. Taj veliki mamac koji se zove 'nesrazmjera u ponudi 92 miliona na prema 63 miliona KM', objašnjava se sastankom koji se su decembru održao u Palati RS kojem su prisustvovali predsjednik RS. Tu je prisustvovao i ministar Đokić“,ocijenio je poslanik i lider Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić ono što je čuo na javnom saslušanju. Čavić je rekao da su na spornom sastanku dati određeni uslovi "Arselor Mitalu" koje je ta kompanija prihvatila, ali da je onda odjednom nakon toga stigla ponuda i „Izrael investment grupe“ koja je bila viša za 30 miliona maraka.



"Arselor Mital" već više od decenije eksploatiše rudu u okolici Prijedora, te Čavić smatra da bi prodaja „Izrael investment grupi“ mogla imati velike posljedice.

„Posljedice mogu da budu vrlo, vrlo velike po RS, a to je da RŽR 'Ljubija', odnosno da 'Arselor Mital' prestane sa radom i da 850 radnika ostane bez posla. To bi značilo i da će Željeznice RS prestati da voze rudu jer njenog iskopa neće biti. To znači i da Željezara u Zenici prestaje sa radom iz visokih peći i odustaje od investicije od 60 miliona evra u visoke peći i prebacuje se na elektrlučnu peć. U prevodu, počinje proizvoditi željezo iz otpadnog željeza kao što radi Željezara u Nikšiću“, kaže Čavić.

Resorni ministar Petar Đokić rekao je da je potpuno zakonita odluka o prodaji i odabiru kupca, kome, kako kaže neće biti prodati rudnici, rudna bogatstva i objekti već akcije preduzeća. On ističe kako će poslovanje Rudnika željezne rude "Ljubija" biti unaprijeđeno ukoliko dođe do prodaje akcija Vlade u "Ljubiji" kompaniji.

Đokić je rekao da u tom slučaju "Arselor Mital" i "Izrael investment grup" moraju da sarađuju u zajedničkom preduzeću, jer će biti problem ako to ne budu radili.



"Ako 'Izrael investment grup' postane vlasnik ne bi trebalo da se mijenja ništa u poslovanju. Biće samo bolje, jer Vlada nema milione da ona ponudi `Mitalu` da investira u taj posao", rekao je Đokić na javnom saslušanju.

No, oko prodaje Ljubije nema sloge ni u vladajućoj koaliciji, gdje je Demokratski narodni savez (DNS) za prodaju akcija "Mitalu".

"Jednostavno, 'Izrael investment grupa' nije kredibilna, niti garantuje da će se ruda u `Ljubiji` kopati. To je osnovni razlog zašto to nećemo podržati, jer je naš cilj da se ruda kopa, ljudi zapošljavaju i da Željeznice rade", naglasio je lider DNS-a Marko Pavić.

U enitetskom parlamentu se zbog manjka podrške lobira ne bi li se dobila podrška za prodaju „Ljubije“. Ponude stižu i poslanicima koalicije Domovina, što je potvrdio i njihov poslanik Admir Čavka. Ipak nije želio otkriti ko je i šta nudio.

„Nije ništa...Ne, nije novčane. Ponude su bile da se glasa ili da se ne glasa. To je nešto što je svakodnevnica ovdje“, rekao je Čavka.

Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik brani prodaju „Ljubije“ izraelskoj grupaciji.

„U ovom trenutnu 'Mital' ne nudi dovoljno za kapital koji mi tamo imamo. Imali smo tu dosta problema. Vidjećemo, nerazumna je atmosfera kod pojedinaca u RS koji ne vide da, tamo nalazišta na način kako to 'Mital' radi, mogu još da se eksploatišu 5-6 godina. Nakon toga će to biti napušteno i ostavljeno RS i radnici i taj prostor“, poručio je Dodik.

Za svoja radna mjesta strahuju i u sindikatu. U međuvremenu su i oba ponuđača pisala poslanicima. U "Arselor Mitalu" poručuju da oni koji su odgovorni trebaju dobro razmotriti sve činjenice i donijeti odluku koja će obezbijediti siguran položaj radnika. Sa druge strane direktor “Izrael investment grupe” Evgenij Zotov rekao je u četvrtak da to preduzeće nudi značajno početno ulaganje u RŽR “Ljubija” od 157 mliona KM. Nudi i parlamentarni nadzor u radu rudnika.

“Zajedničko preduzeće radi samo u Omarskoj. Dva kopa Ljubija i Tomašica vlasništvo su RŽR 'Ljubija'. Ova koncesija do danas nije dodijeljena ni RŽR-u ni 'Arseloru'”, navodi Zotov.

Dalja sudbina rudnika „Ljubija“ biće poznata već sljedeće sedmice kada će se poslanici izjasniti o Vladinom prijedlogu prodaje. U svakom slučaju, očekuje se da bi privatizacija trebala pokrenuti kopanje rude u kopovima u Ljubiji kojeg nije bilo već 25 godina. Rudnici željezne rude „Ljubija“ zajedno sa "Mitalom" su 2004. godine osnovali preduzeće "Arselor Mital" u kome „Ljubija“ ima 49, a "Mital" 51 odsto akcija. Kupac većinskog državnog kapitala Ljubije, tako praktično postaje vlasnikom 49 odsto kapitala i zajedničkog preduzeća sa "Mitalom".