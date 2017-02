Tri decenije ERASMUS programa: Znanje spaja ljude

Europska unija obilježava trideset godina od pokretanja ERASMUS-a, programa za mobilnost i razmjenu studenata. U ovom programu posljednih godina aktivno sudjeluju i studenti iz BiH. ERASMUS je jedan od najuspješnijih primjera pozitivnig utjecaja europske integracije i međunarodnih odnosa, koji je obogatio živote gotovo milijuna ljudi iz Europe i šire.

Kroz program ERASMUS u posljednjih trideset godina prošlo je preko devet milijuna studenata iz cijele Europe. Osnovni cilj ove platforme je spajanje ljudi iz različitih sredina.

Samir Beharić, student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu uskoro putuje u Rim, što će biti njegovo treće učešće u ERASMUS programu.

„Bitno je, prije svega, kazati da kada idemo na ERASMUS, ne družimo se samo sa ljudima iz te zemlje. Ja se nisam družio samo sa Nijemcima, nego i sa Špancima, Italijanima, Francuzima. Vrlo je interesantno, kada je u pitanju populacija sa ovih prostora, i žalosna je činjenica da se mladi ljudi sa Balkana najmanje druže na Balkanu. Ove razmjene im upravo dođu kao 'sastanak na neutralnom terenu'. Ružno zvuči, ali ja sam imao kolegice i kolege sa Kosova i iz Srbije, koji su zajedno jeli, išli na predavanja, sjajno se družili, a veoma je upitno da li bi to radili da nisu došli na ERASMUS. Čak nije ni upitno – jedan kolega sa Kosova mi je pričao, neformalno, o antagonizmima koje je imao prema svojim vršnjacima iz Srbije, što se totalno promijenilo nakon njegovog ERASMUS-a. On je danas u Berlinu. Upravo, radi se o mijenjanju svjetonazora“, kaže Beharić.

Beharić također dodaje da sudjelovanje u ovom programu ima brojne prednosti.

„Poslodavci i generalno tržište rada, više cijene i više valoriziraju one studente koji imaju međunarodno iskustvo, koji su uspjeli da steknu neku od vještina koje isključivo možete da dobijete na razmjeni.“

Svoje iskustvo sudjelovanja u ERASMUS programu podijelila je i studentica Džemila Babić iz Sarajeva.

„Ja sam posjetila Berlin i to je bilo za mene veliko iskustvo. S tim sam pomjerila svoje granice očekivanja. To, jednostavno, ne može niko da vam plati. Čovjek izgrađuje novu ličnost tim putovanjima.“

Naida Hodžić, studentica iz Sarajeva, do sada je sudjelovala u nekoliko neformalnih kraćih razmjena, a uskoro planira sudjelovati i na prvoj akademskoj razmjeni ERASMUS-a.

„Posjetila sam Gruziju i Tursku. Tema tih projekata u kojima sam učestvovala bila je društveno posredništvo. Primijetila sam veliku blokadu kod naraštaja u našoj zemlji da se uključe u te projekte, čak i generalno prema razmjenama. Mislim da se tu radi o nepredvidivosti doživljaja koji ih tamo negdje čekaju, a sa druge strane, ne možemo ni riješiti neke naše probleme i dileme ukoliko ne iskoračimo iz zone komfora, ukoliko ne upoznamo neke ljude koji isto tako razmišljaju, koji imaju neke slične probleme. Ovim se, ustvari, dobija prilika da zajedno radimo na rješenju tih problema.“

Suad Muhibić, voditelj ovog programa u BiH, kaže kako se u posljednjih trideset godina ERASMUS razvijao i napredovao. Prije četiri godine prerastao je u ERASMUS Plus kojim je objedinjeno više programa u jedan.

„Za razliku od drugih budžeta, budžet u oblasti obrazovanja je povećan, i to ne malo nego 40 posto. Dakle, u doba kada se većina budžeta smanjivala, program ERASMUS Plus je povećan na preko 14,7 milijardi eura. Ovaj podatak govorim iz razloga da naglasim koliku važnost Evropska unija stavlja na obrazovanje i ERASMUS Plus program, koji je najvažniji program Evropske unije u oblasti obrazovanja. Jasno je da se Evropska unija opredijelila da investira u obrazovanje, u visoko obrazovanje i podržava program koji daje svoj direktni doprinos razvoju obrazovanja i visokog obrazovanja“, objašnjava Muhibić.

A budžet je porastao i za studente u BiH, ističe Jadranka Mihić, programska menadžerica za obrazovanje i zdravstvo u Delegaciji EU u BiH.

„Konkretno, kad je u pitanju ERASMUS Plus, ja moram reći da se momentalno uplaćuje 115.000 eura za ovaj program, što djelimično pokriva Evropska unija, a Bosna i Hercegovina povlači 2,250.000 eura samo u prošloj godini. Znači da je to 200 posto više u odnosu na ono šta je uloženo. Veoma je bitno da se razumije kako Evropska unija uopšte funkcionira, i sutra, kada se bude imao pristup strukruralnim fondovima i ostalom, u određene fondove ćete investirati, kao država, ali je stvar u tome da ste u stanju da povučete mnogo, mnogo više od onoga što ste uložili“, kaže Jadranka Mihić.

„ERASMUS i ERASMUS Plus je više od same mobilnosti studenata. On pomaže suradnji između univerziteta. To je krucijalno. Želimo ojačati kooperaciju univerziteta i razvoj naših nastavnih planova. Sve ovo širi i jača cijelo obrazovni sustav u Europi", objašnjava Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH.

ERASMUS program studentima, između ostalog, pomaže da razviju osjećaj europskog identiteta, koji dopunjuje nacionalne, regionalne i lokalne identitete.