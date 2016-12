U iščekivanju Vučićeve odluke: Nikolić Putinov favorit

Dok se Aleksandar Vučić još uvek ne izjašnjava da li će podržati Tomislava Nikolića za još jedan predsednički mandat, iz Moskve je Nikoliću stiglo pismo od ruskog predsednika Vladimira Putina. Pažnju privlače reči ruskog ambasadora, prilikom uručenja pisma Nikoliću, da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. godine za predsednika Srbije. Rusija će i u narednoj godini nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa.

Može li se pismo ruskog predsednika Vladimira Putina srpskom kolegi Tomislavu Nikoliću, kao i izjava ruskog ambasadora Aleksandra Čepurina da će Moskva sa punom pažnjom pratiti izbornu kampanju 2017. godine za predsednika Srbije, čitati kao poruka da Moskva podržava Nikolića kao predsedničkog kandidata?

Očigledno je da je Nikolić favorit za Moskvu, ocenjuje Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.



„Imajući u vidu da su čitav razgovor i poruka usmerena ka predsedniku Nikoliću, očigledno je da se on vidi kao favorit sa ruske strane. Ali je zanimljivo poklapanje Šrederove (Gerhard Šreder, nekadašnji kancelar Nemačke) posete i poruke koju je on dao da je održavanje dobrih odnosa sa Rusijom i kupovina naoružanja od Rusije nešto sasvim normalno, zatim odustajanje od svih optužbi na račun Karića (Bogoljuba). To je jedan paket koji pokazuje da je učinjen još jedan korak napred u etabliranju ruskog uticaja u Srbiji“, ocenjuje Minić.

Podsetimo, Bogoljub Karić, koji je na predsedničkim izborima 2004. godine osvojio treće mesto, napustio je Srbiju 2006. godine, a sada se očekuje njegov povratak u zemlju nakon što je tužilaštvo za organizovanu kriminal obustavilo istrage vođenje protiv njega povodom osnivanja „Mobtela“ i davanja kredita kiparskim preduzećima bez garancija Astra banke, te sud naložio povlačenje poternice.

Ruskoj Federaciji je bitno da postoji stabilnost u razvoju bilateralnih odnosa, pa će sa punom pažnjom pratiti tok kampanje i predsedničkih izbora koji će tokom 2017. godine biti održani u Srbiji, rekao je uručujući pismo Nikoliću ruski ambasador Aleksandar Čepurin, prenela je Nikolićeva Služba za saradnju sa medijima.

Putinovo pismo je stiglo u trenutku kada Tomislav Nikolić čeka da se Aleksandar Vučić izjasni da li će ga podržati za još jedan predsednički mandat. Iako je Nikolić rekao da će do Božića obavestiti javnost da li će se kandidovati, nije krio da je spreman na to, konstatujući da ne vidi razlog da se ne kandiduje. Aleksandar Vučić pak, osim reči hvale za Nikolićev rad, ne želi još da se izjašnjava izgovarajući se da će Srpska napredna stranka kandidata za predsedničke izbore izabrati za dva-tri meseca. Na direktno pitanje u jednoj televizijskoj emisiji hoće li podržati Nikolića Vučić je odgovorio da „veoma poštuje Nikolića i njegov rad“.

Slično reaguju i ostali stranački funkcioneri.

"Nije se još kandidovao", bio je odgovor Zorane Mihajlović na pitanje hoće li podržati Nikolića.

Putinovo pismo i Čepurinova poruka bi se mogli tumačiti kao podrška Nikoliću, kaže Jelica Minić, ali dodaje da sa druge strane, to može i poremetiti neke planove i neku ravnotežu koja postoji u trenutnoj vladajućoj strukturi tako da ishod nikad nije garantovan.

„To može biti i kontraproduktivno“, kaže Minić.

Na pismo ruskog predsednika do sada je reagovala samo Liberalno demokratska partija, čiji je lider Čedomir Jovanović ocenio da predstavlja "indirektnu poruku premijeru Aleksandru Vučiću koja dokazuje da postaje neodrživa dosadašnja politika i Rusija i Evropa".

Podsetimo, da je Putin tokom posete Aleksandra Vučića Moskvi, nakon vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu, izrazio nadu da će, kakav god da bude budući sastav Vlade Srbije, mesta zauzeti ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju bilateralnih odnosa, između Rusije i Srbije.



U narednoj godini Moskva će nastaviti da pokušava da se umeša u domaću politiku u regiji koliko je to moguće, ocenjuje nemački analitičar Bodo Veber.

„Pogotovo što će se kriza EU i možda politika povlačenja SAD nastaviti. Tako da možda u tom kontekstu, pošto je predsednik već pokazao, makar na javnom planu, više sklonosti ka Rusiji, mislim da je sasvim prirodno da Rusija pokuša da se malo umeša i da na neki način time i promoviše ideju da se Nikolić opet kandiduje na predsedničkim izborima“, navodi Veber.

Kako je saopšteno iz Predsedništva Srbije, u pismu predsednika Rusije se navodi da je "odlazeća godina potvrdila strateški karakter rusko – srpskog partnerstva, da se razvijao politički dijalog i da su postignuti dogovori koji otvaraju dobre mogućnosti za realizaciju bilateralnih projekata od uzajamnog interesa".