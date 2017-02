Oscar: 'Moonlight' i 'La La Land' pobjednici u šoku

Nevjerovatan šok za ekipe "Moonlighta" (Mjesečina) i "La La Landa" dogodio se na završetku 89. dodjele Oscara u ponedjeljak ujutro, nezapamćen do sada.

Naime, najbolji film ovogodišnje dodjele Oscara je "Moonlight" Berry Jenkinsa, dirljiva priča o tamnoputom gay muškarcu, razjašnjeno je u ranim jutarnjim satima u teatru Dolby u Los Angelesu, nakon što je prvo legendarnom Warrenu Beattyu greškom data koverta u kojoj je pisalo ima najbolje glumice, Emme Stone za ulogu u filmu "La La Land", koje je pročitala Fay Dunaway.

Ekipa "La La Landa" je izašla na scenu i počela slaviti da bi onda dva člana tima koji broje glasove izašli i saopštili: "Greška. Pobjednik je 'Moonlight' ".

"Otvorio sam kovertu i pisalo je Emma Stone za 'La La Land', zato sam zastao i uputio dug pogled Fay. Nisam pokušavo da budem duhovit", pojasnio je Beatty.

Uslijedio je priličan šok za ekipu oba filma.

"Još nijesam siguran da je ovo stvarno", rekla je producentica Adel Romansi. Nagradu je posvetila onima koji se osjećaju marginalizovani. Reditelj Berry Jenkins zahvalio je Akademiji i odao duboku počast ekipi filma "La La Land", više puta.

Tako je mjuzikl "La La Land" ukupno je osvojio od šest Oscara od 14 nominacija.

(Trenutak kada je obznanjen istinski pobjednik u kategoriji Najbolji film, izvor: Youtube)

Najmlađi reditelj u istoriji i prvi musliman glumac oscarovac

Damien Chazelle je najbolji reditelj na 89. dodjeli Oscara, što ga je učinilo najmlađim režiserom dobitnikom ovog prestižnog priznanja u istoriji Akademije. Oscara je dobio za "La La Land" sa 32 godine.

"Ovo je film o ljubavi i imao sam sreće da se zaljubim dok sam ga radio", rekao je Chazelle zahvaljujući se svojoj djevojci.

Od 14 nominacija mjuzikl "La La Land", koji oštro dijeli kritiku a i publiku, mnogi od njih se pitaju čime je zavrijedio rekordan broj nominacija, osvojio je prvog Oscara za dizajn produkcije, uslijedili su za kinematografiju i najbolju originalnu muziku, pa najbolju originalnu pjesmu. Obje glavne pjesme u ovom filmu otpjevao je John Legend.

"La La Land" je osvojio još jednog Oscara za najbolju žensku ulogu, Emma Stone se zahvalila svim glumicama koje su bile u istoj kategoriji sa njom. Potom se zahvalila reditelju Chazelleu i partneru u filmu Ryanu Goslingu.

"Još uvijek pred sobom imam odrastanje i mnogo učenja, i ovaj tip (Oscar) je zaista divan simbol da to nastavim da činim", rekla je Stone.

Oscara za glavnu mušku ulogu osvojio je Casey Affleck za "Manchester by the sea" (Mančester pored mora).

Kratak govor započeo je zahvaljujući svojoj inspiraciji Denzelu Washingtonu koji mu je ujedno bio i najveći konkurent za glavnu mušku ulogu.

"Ovdje sam samo zahvaljujući velikom broju talentovanih i briljantnih ljudi čija imena je nemoguće pobrojati. Volio bih da imam nešto pametnije za reći, ali mogu samo – da sam zahvalan što sam bio dio ovog filma", rekao je Affleck.

Najbolji glumac u sporednoj muškoj ulozi je Maharshala Ali za "Moonlight" (Mjesečina). Ovo je njegova prva nominacija koja je okrunjena Oscarom i on je ujedno i prvi musliman koji dobio Oscara za glumu. U njegovom obraćanju nije bilo političkih tonova već se obratio porodici.

Uz "Moonlight" Alijev trijumf velika je pobjeda različitosti na ovoj dodjeli Oscara.

Očekivano, budući je pokupila sve prethodne nagrade Viola Davis, kojoj je ovo bila treća nominacija, dobila je Oscara za najbolju sporednu glumicu, mada mnogim kritičarima nije jasno zašto je glavna glumica uz Denzela Washingtona u odličnom filmu "Fence" (Ograda) nominovana za sporednu žensku ulogu.

Održala je i govor za pamćenje.

"Postoji jedno mjesto gdje se okupljaju svi ljudi sa velikim potencijalom a to je groblje. Ja kažem ekshumirajmo ta tijela, te priče o ljudima koji su sanjali velike snove i nikada nijesu vidjeli plodove. Ljudi koji su voljeli i gubili. Mi smo jedina profesija koja slavi ono za što vrijedi živjeti", rekla je Davis.

Najbolji originalni scenario osvojio je film "Manchester by the sea", a "Moonlight" za najbolji adaptirani scenario.

Očekivano, takođe, Oscara za najbolji film van engleskog govornog područaja dobio je za još jedno ostvarenje, iranski reditelj koji već ima jednog Oscara, Asghar Farhadi za film "Prodavac". U njegovo ime je pročitana poruka u kojoj se referirao na zabranu ulaska u SAD predsjednika Donalda Trumpa.

"Velika je čast dobiti ovo vrijedno priznanje po drugi put. Žao mi je što nijesam sa vama večeras, ali moje odsustvo je izraz poštovanja prema građanima moje zemlje i drugih šest država prema kojima je pokazano nepoštovanje nehumanim zakonom koji je zabranio imigrantima iz sedam država ulazak u SAD", poručio je ugledni iranski reditelj.



Još jedan od očekivanih Oscara je i onaj za kratki dokumentrani film za "Bijele šljemove", svjedočenje o dobrovoljcima civilne zaštite u Siriji, koji u šestogodišnjem građanskom ratu spašavaju živote ljudi širom zemlje.

Priču o njima ispričali su i zaradili Oscara, Orlando von Einsiede i Joanna Natasegara. Jedan od pripadnika "Bijelih šljemova" koji se trebao pojaviti u teatru Dolby nije došao, jer mu je sirijska vlast oduzela pasoš.

Khalid Farah, o kojem su autori i ispričali priču, napisao je u poruci nakon što je spriječen da dođe sljedeće:

"Jako smo zahvalni što je ovaj film pokazao naš rad svijetu.Vođeni Kur'anom mi smo spasili 82.000 sirijskih života. Zaustavite krvoproliće u Siriji i ostalim dijelovima svijeta".

Ovogodišnji Oscar je zabilježio i izrazito snažnu video poruku režisera nominovanih za Oscara za film na stranom jeziku u kojem su "osudili klimu fanatizma i nacionalizma" koja raste u Sjedinjenim Državama i širom svijeta.

Neposredni povod je bio zabrana putovanja za građane sedam dominatno muslimanskih zemlja. To je razlog zbog kojeg je iranski reditelj filma "Prodavac", Farhadija odbio da prisustvuje dodjeli Oscara u znak protesta.

Politički naboj ali u šaljivom tonu

Voditelj 89. dodjele Oscara je bio Jimmy Kimmel i uoči dodjele bila su podijeljena mišljenja o tome kako će "odraditi noć", imajući u vidu jak politički naboj. Veče je započeo šalama na račun predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, poručujući da Ameriku u ovom trenutku ne može ujediniti ni "Hrabro srce" Mela Gobsona, a potom je publiku – zvijezde informisao da ih gleda "220 država koje nas sada mrze" i to je "božanstveno".

Cijeli uvodni govor je praktično posvećen ciničnom osvrtu na Trumpa kojem se zahvalio što je pomogao da svi zaborave da je prošlogodišnja dodjela nagrada Akademije bila obilježena optužbama za rasizam. Svima u sali Dolby teatra je poručio da u svojim govorima daju sve od sebe jer će imati jedninstvenu priliku da ih u tweetovima tokom cijele noći komentariše predsjednik SAD-a.

Nakon nešto više dva sata od početaka programa, Kimmel je konstatovao da su "već više od dva sata u programu i da Donald Trump nije uputio niti jedan tweet, te da počinje da brine za njega", nakon čega je on njemu uživo sa scene poslao tweet "Hej Donalde Trump, jesi tu?".

Kimmel se u uvodnom govoru obratio i Meryl Streep u publici, odajući priznanje njenim "brojnim neinsprativnim i precijenjenim performansima", citirajući još jednom Trumpove kvalifikacije na račun Streep koja ga redovno kritikuje.

Crveni tepih

A upravo je Meryl Streep ove godine, iako bez dileme, najbolja glumica današanjice, ali nikad do noćas bila zvijezda crvenog tepiha, zbog rasprave koju je uoči Oscara imala sa slavim modnim kreatorom Karlom Lagerfeldom. On ju je, naime, optužio da je odbila da nosi njegovu Chanel kreaciju, jer joj je plaćeno da nosi nečiju drugu, na šta je ona jednostavno rekla: "To je laž". On se potom nemušto izvinio.

Meryl se na crvenom tepihu pojavila u tamno plavoj haljini, a Jimmy Kimmel se našalio tokom burnih ovacija koje je dobila za svoju 20 nominaciju, pitanjem: "Lijepa haljina. Usput, budi rečeno, jel to Ivankinina?" (Ivanka Trump, kćerka američkog predsjednika Donalda Trumpa).

Slavna diva je za ovu noć Oscara nosila kreaciju Elie Saab.

Charlize Theron je već tradicionalno vjerna Diorovim kreacijma, ovoga puta zlatno tamnoj kombinaciji, vrlo sličan model ali u bojama ljubičaste sa primjesama sive, imala je i Scarlet Johanson u Azzedine Alaia haljini.

Nicole Kidmen je bila u Armani Prive boje srebra i kapućina, otmjena, ali ne njeno najbolje Oscar izdanje. Baš kao ni Halle Berry u Atlier Versace crno-sivoj haljini, ali je zato njena neobična frizura sa loknama čudno modeliranim postala hit i izvor šala na društvenim mrežama. Dakota Johnson je nosila zlatnu Gucci kreaciju, ne baš prikladnu za njenu mladost.

Zlatna i bež su dominirale kod velikog broja holivudskih zvijezda sa različitim efektom.

Kao i Nicole Kidman, u Armani Prive je bila i slavna francuska diva Isabelle Huppert, ali u mnogo ubjedljivojoj kreaciji. Najubjedljivija Armani kreacija na ovogodišnjoj dodjeli Ocara, ipak, bila je crvena haljina u kojoj je blistala Viola Davis.

Ruth Negga, nominovana za glavnu žensku ulogu, nosila je takođe romatičnu crvenu Valentino kreaciju.

Bri Larson, prošlogodišnja dobitnica Oscara za glavnu žensku ulogu, nosila je Oscar de la Renta crnu haljinu, a Naomie Harris bila je u bijeloj Calvin Kleina haljini.

Jednu od najuspješnijih kreacija nosila je Taraji Henson, u tamno plavoj plišanoj Alberta Ferretti haljini.

Još jednu Armani Prive haljinu nosila je Emma Roberts, kombinacija crne i bež, a vrlo sličnu ali kreaciju Louis Vuitton, nosila je Michelle Williams.

Od muškaraca gotovo svi u klasičnim večernjim odijelima crno bijela ili plavo bijela kombinacija, eventulano jednobojna, razlikovala se zgodna zvijezda "La La Landa" nominovan za glavnu mušku ulogu, Ryan Gosling, koji je nosio Gucci kreaciju u košulji sa karnerima.