Briselski dijalog o dijalogu

Autori: Amra Zejneli i Zijadin Gashi

Uoči nastavka dijaloga lidera Srbije i Kosova u Briselu, kosovski premijer Isa Mustafa najavio je to kao početak finalne faze dijaloga, predsednik Kosova Hašim Tači rekao da će dijalog završiti priznanjem Kosova, dok je srpski premijer Aleksandar Vučić poručio kako priznavanje Kosova ili povlačenje poternica neće biti tema današnjeg dijaloga. Iz Brisela poručuju kako očekuju konkretan razgovor.

Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je za RSE da očekuje da će današnja runda dijaloga u Briselu biti početak konačne faze u dijalogu u kojem posreduje Evropska unija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država.

On je rekao kako se nada da će kraj ovog procesa rezultirati normalizacijom odnosa u svim oblastima između Kosova i Srbije.

Mustafa je dodao da će u ovoj rundi dijaloga, kojoj će pored premijera prisustvovati i predsednici Kosova i Srbije, Hašim Tači i Tomislav Nikolić, biti predstavljeni jasni stavovi kosovskih institucija, te zatražiti ukidanje srpskih političkih poternica i rasvetljavanje sudbine nestalih.

"U poslednje vreme imali smo sistematska delovanja Srbije kako bi se destabiliziralo stanje na Kosovu direktno ili putem paralelnih srpskih struktura. Kosovo je posvećeno miru, bezbednosti i dobrosusedskim odnosima, ali smo isto tako odlučni da ne dopustimo mešanje bilo koga u unutrašnja pitanja Kosova, te da sprečimo i izbegnemo svaku provokaciju koja za cilj ima destabilizaciju situacije u našoj zemlji", kazao je Mustafa.

Premijer Mustafa je rekao da je potrebno da se razjasni o kojim će temama ubuduće biti razgovarano, te da se izgrade mehanizmi sprovođenja postignutih sporazuma i uključe svih akteri, uključujući i opoziciju.

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić konstatovao je kako je očigledno da neko ne želi nastavak dijaloga Beograda i Prišine.

"Mi idemo na otvoren razgovor, ali da razgovaramo o priznanju Kosova i o tome da je dozvoljen ratni zločin, taj film nećete gledati. O tome neću da razgovaram", rekao je Vučić danas novinarima u Inđiji i dodao da je bolje da prištinska strana kaže da neće da razgovara, nego da izmišlja teme o kojima se neće razgovarati.

Upitan šta će uraditi ako predsednik Kosova Hašim Tači zatraži na pregovorima priznavanje Kosova, kako je najavljivao, Vučić je rekao:

"Kažete im 'aj sad popijte još jednu kafu, polijte se vodom, i sad od početka nešto o čemu možemo da razgovaramo. Pustite ih malo. Ima tamo u blizini da se umijete... Imamo važnijih tema, a to su upotreba oružja i oruđa."

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je juče za RSE da se u Briselu otvara poslednje poglavlje dijaloga Kosova i Srbije koje će se okončati, kako je kazao, recipročnim priznanjem.

Brisel: Važno da se nastavlja

Maja Kocijančič, portparol visoog predstavnika EU Federike Mogerini, izjavila je danas kako se očekuje da će sastanak lidera Kosova i Srbije u okviru nastavka dijaloga biti konkretan i da će dve strane razgovarati o pitanjima važnim za region i normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

"Do zakazivanja ovog sastanka došlo je nakon svega što se desilo proteklih dana i u tom kontekstu važno je da se potvrdi angažman i jedne i druge strane u dijalogu. Važno je da se nastavi rad", kazala je ona danas novinarima u Briselu.

Kocijančič je podsetila da je tokom dijaloga bilo dogovoreno više stvari koje nisu provedene, a do čega treba da dođe.

"Važno je da se normalizacija odnosa nastavlja. To nije važno samo za Srbiju i Kosovo već za ceo region i za Evropsku uniju. U tom kontekstu, videće se kako dalje. To je plan", kazala je ona.

Opozicija: Bez mandata za dijalog

Kosovska opozicija protivi se nastavku dijaloga Kosova i Srbije. Lider pokreta Samoopredeljenje Visar Imeri je rekao da Mustafa i Tači nemaju mandat za dijalog.

"Ni na koji način ne treba doći do nastavka dijaloga. Osim što pomaže Srbiji, a ugrožava Kosovo, dijalog je i nagrada za sva mešanja Srbije na Kosovu, od zida do voza, od Brezovice do Trepče, od Srpske liste do UNESCO-a", napisao je na Facebooku Imeri.

Ramuš Haradinaj, koji u Francuskoj čeka na odluku suda o izručenju Srbiji, kazao je da kosovsko rukovodstvo ne razume interese svoje države, a da njihova odluka da nastave dijalog pokazuje da su u "funkciji lutaka’.

I Inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja saopštila je da je - nakon niza provokacija Beograda, kao što su zid u Mitrovici, hapšenje Ramuša Haradinaja, te oslikani voz za Mitrovicu - dijalog u potpunosti u funkciji samo interesa Srbije. Kosovu je, dodali su iz ove Inicijative, potrebna zajednička nacionalna platforma za dijalog sa Srbijom.

Kosovski analitičari smatraju da dijalog Kosova i Srbije ubrzo treba da pređe na novu plaformu ili se transformiše u novi projekat koji će se odnositi na međusobno priznanje nadležnosti.