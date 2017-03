Han u Skoplju: Hitno potrebna nova vlada

Komesar za proširenje Evropske unije Johanes Han, koji u Makedoniji boravi zajedno sa trojicom poslanika EU, u Sobranju se susreće sa liderima parlamentarnih partija.

Po dolasku u Skoplje, Han je na Twitteru napisao da je hitno potrebna nova vlada koja bi sprovela reforme.

"Nema vremena za gubljenje. Put Skoplja ka EU je otvoren posle sastanka Saveta Unije. Ali sat otkucava. Potrebno je liderstvo umesto taktike. Ekonomija trpi", napisao je Han.

Predsednik Makedonije Đorđe Ivanov se neće sresti sa Hanom, zato što se vraća kasno iz posete Budimpešti. U saopštenju iz njegovog kabineta ističu da Ivanov nije planirao susret sa Hanom i da je to bilo saopšteno šefu delegacije EU u Skoplju Semuelu Žbogaru.

Predsednik je izneo svoje stavove Hanu prilikom poslednjeg susreta u februaru i oni ostaju nepromenjeni, on je jasno i nedvosmisleno poručio da neće dodeliti mandat, ako se prethodno ne osudi javno i odbaci platforma iz Tirane, kaže se u saopštenju.

Ivanov je poručio Hanu da se umesto sa njim, sastane sa predstavnicima inicijative 'Za zajedničku Makedoniju', koja organizuje svakodnevne proteste protiv, kao što kažu, platforme iz Tirane. Oni su tražili susret sa Hanom, ali iz njegovog kabineta im je odgovoreno da on neće imati vremena za to.

Pre dolaska Hana, lider VMRO DPMNE Nikola Gruevski je izjavio da njegova partija priprema dokument za izlaz iz krize koji će biti predat svim partijama na razgledanje. On je rekao da očekuje da Han osudi platformu partija Albanaca i mešanje drugih država u Makedoniju.

Iz Socijaldemokratskog saveza ističu da je program nove reformske vlade na čelu sa njihovim liderom Zoranom Zaevim jedini dokument koji je u interesu svih građana i koji garantuje unitarnost države. Za Nikolu Gruevskog sledi period suočavanja sa argumentima koji dokazuju pljačku i kriminal njegove vladavine i uništavanje Makedonije, kažu iz partije koja od predsednika Ivanova očekuje mandat za sastavljanje nove vlade, za šta imaju potpise 67 od ukupno 120 poslanika u Sobranju.

Univerzitetski profesor Nikola Dujovski kaže da ne očekuje konkretne rezultate.

"Ne očekujem da će se postići dogovor. Ali, ono što očekujem je da komesar Han jasno i nedvosmisljeno ponovi izjavu iz Brisela, da očekuje demokratsko predavanje vlasti u Makedoniji. To je veoma važno da bi se ohrabrio narod, da svi polako postajemo svesni da imamo novu parlamentarnu većinu i da ona počne da funkcioniše. Od predsednika Ivanova ne očekujem baš ništa. On je u proteklom periodu pokazao da nije predsednik svih građana i ne možemo očekivati da on promeni odluku. Njegov stav je jasan - osim VMRO DPMNE, niko drugi neće dobiti mandat. Čak očekujem da on okreće stvari ka novim izborima, što bi bilo pogrešno", kaže Dujovski.

U međuvremenu, nastavljaju se svakodnevni protesti koji se u Skoplju odvijaju na relaciji Vlada-Sobranje, a skupovi se održavaju i u drugim gradovima u zemlji.