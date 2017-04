Gordi: Srbiji potrebna viša politička svest

Pobeda Aleksandra Vučića na izborima za predsednika Srbije neće doneti ništa novo u njegovoj politici, koju je do sada sprovodio sa mesta predsednika Vlade Srbije i lidera vladajuće Srpske napredne stranke (SNS). To u razgovoru za RSE navodi Erik Gordi (Eric Gordy), profesor Univerzitetskog koledža u Londonu.

"Vučić će i dalje igrati na kartu da bude prihvatljiva opcija za Zapad. I dalje će na međunarodnom planu glumiti proevropejca, dok će na domaćem planu igrati ulogu koju igra već 30 godina i ponašati se kao mladi lav Srpske radikalne stranke (SRS)", uveren je Gordi.

RSE: Zbog čega upotrebljavate reč – glumiti? Ne verujete u njegovu proevropsku opredeljenost?

Gordi: Naravno da ne. Kako je moguće da Miloševićev ministar za informisanje odjednom bude evropejac. Otkud da čovek koji drži sve medije koji objavljuju najzapaljivije članke o tome kako su njegovi protivnici, i ne samo oni, nego i istraživači, analitičari i novinari, špijuni i tome slično, bude evropejac. Nikad nije bio i nikad neće biti.

RSE: Kako onda tumačite sklad u odnosima koji postoji između Vučića i Evropske unije (EU), odnosno vlada pojedinih država članica? On uživa visok ugled, kako u državama koje su takođe krenule putem populizma, kao što je Mađarska, tako i u državama koje imaju vlade drugog tipa, poput Nemačke. Sam se na to vrlo često poziva.

Gordi: Moj kolega Florian Biber (Bieber) je smislio divan izraz, a to je – stabilokratija. To znači da Zapad interesuje samo to da li će neko ostati na vlasti, da li će biti poslušan, a ono što radi ili ono u šta veruje nije bitno.

RSE: Kako u tom smislu vidite Srbiju za pet godina? Mandat predsednika države toliko traje.

Gordi: Sada smo videli da je vodeći opozicionar čovek koji se politički nije profilisao na upečatljiv način i nema stranku iza sebe. To je Saša Janković. Ostaje veliko pitanje da li će Janković uspeti u onome u čemu je uspeo Zoran Đinđić, a to je da uspostavi komunikaciju sa neurbanim delom publike i da stvara pokret iza sebe.

Veliki izazov je u tome da se mlađa generacija manje ili više jasno izjasnila za odbacivanje postojećeg političkog sistema kroz podršku satiričnom kandidatu Ljubiši Preletačeviću.

RSE: Da li to znači da u ovom periodu vidite mogućnost izrastanja jedne nove opozicije vladajućoj političkoj opciji?

Gordi: Uslov za to je da poraste politička svest uopšte u Srbiji. S obzirom na to da se to nije desilo poslednjih sedamnaest godina, mislim da je mala verovatnoća da će sada dogoditi.

RSE: Onda moram da vam ponovim pitanje – kako vidite Srbiju za pet godina?

Gordi: Za pet godina Srbiju u 21. vidim kao Srbiju 30-ih godina prošlog veka. Znači, to je mala klijentelistička država koja će zavisiti od stranih ulagača na jedan bedan način.

RSE: Šta novo u odnosima na Balkanu donosi ovaj treći uzastopni izborni trijumf Aleksandra Vučića i njegovih političkih snaga?

Gordi: Nisu pokazali veliku sklonost za pomirenje sa susednim državama do sada. Možda će sada morati. Ali, da bi to uradio, Aleksandar Vučić je sada u poziciji da mora da se ponaša više kao državnik, a manje kao aktivista radikala, što je obrazac koji je pratio do sada.

RSE: On je uspeo da ostvari ideju prihvatljivog i za Istok, i za Zapad, i za Rusiju, i za Evropsku uniju. Mislite li da će uspešno balansirati i u periodu koji je pred njim?

Gordi: Mislim da su šanse velike s obzirom na to da je Zapad sve slabiji, Evropska unija je u krizi, SAD su bez vlasti. To će neko vreme trajati i Vučić će isto kao i svi ostali političari u regionu nastojati da iskoristi to za najveću dobit.

RSE: Nedavno ste izjavili da je Aleksandar Vučić uradio isto što su uradili prethodni srpski lideri u poslednjih 17 godina. Isto što i Boris Tadić ili Vojislav Koštunica. Svi su pokušali da ostvare državni monopol ali, naveli ste, samo je Vučiću to uspelo. Koji je razlog zbog kog je baš Vučiću uspelo?

Gordi: Teško mi je reći zbog čega je uspeo, ali mislim da je ipak malo naučio iz iskustva Tadića i Koštunice. Najvažnija stvar je da je uspeo da dokaže da je aktivan i angažovan, na način na koji Tadić i Koštunica nisu uspeli. Oni su se lako smestili u fotelje, a pošto Vučić ima posebne psihološke osobine, on nikada nije siguran, pa jednostavno više radi.

RSE: Kako biste opisali te osobine? Nesigurnost?

Gordi: Da.